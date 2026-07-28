Помідори з хріном і часником: ароматна заготівля на холодний сезон

Помідори з хріном. Фото: smachnenke.com.ua

Домашні заготовки з помідорів завжди користуються популярністю, адже взимку вони допомагають зберегти смак літа. Ці помідори з хріном виходять соковитими, ароматними та з легкою пікантною ноткою. Поєднання часнику, зелені та пряного хрону робить закуску особливо смачною — вона чудово підходить і для святкового столу, і для звичайної сімейної вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 3,5 кг;

солодкий перець — 2 шт.;

петрушка — 150 г;

корінь хрону — 80 г;

часник — 70 г.

Для маринаду на 1 літрову банку:

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

оцет 6% — 2 ч. л.;

вода — необхідна кількість.

Помідори та оцет. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори ретельно промити, видалити плодоніжки та обсушити. Для такої заготівлі краще використовувати щільні плоди середнього розміру, які добре зберігають форму. Солодкий перець очистити від насіння та нарізати смужками. Хрін почистити й нарізати тонкими шматочками, часник очистити, а петрушку промити та обсушити. У стерильні банки викласти частину зелені, хрону, перцю та часнику. Далі заповнити ємності помідорами, додаючи ароматні інгредієнти між шарами. Для маринаду воду довести до кипіння, додати сіль і цукор. Гарячим розчином залити помідори та залишити на 10 хвилин. Після цього маринад злити назад у каструлю, ще раз закип’ятити та повторно залити банки. У кожну літрову банку додати оцет і одразу закрутити стерильними кришками. Банки перевернути догори дном, накрити рушником і залишити до повного охолодження. Зберігати готову консервацію у прохолодному темному місці.

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