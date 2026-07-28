Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Помидоры с хреном на зиму: рецепт закуски, которая подойдет даже для праздника

Помидоры с хреном на зиму: рецепт закуски, которая подойдет даже для праздника

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 01:04
Помидоры с хреном и чесноком: ароматная заготовка на холодный сезон
Помидоры с хреном. Фото: smachnenke.com.ua

Домашние заготовки из помидоров всегда пользуются популярностью, ведь зимой они помогают сохранить вкус лета. Эти помидоры с хреном получаются сочными, ароматными и с легкой пикантной ноткой. Сочетание чеснока, зелени и пряного хрена делает закуску особенно вкусной — она прекрасно подходит и для праздничного стола, и для обычного семейного ужина.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 3,5 кг;
  • сладкий перец — 2 шт.;
  • петрушка — 150 г;
  • корень хрена — 80 г;
  • чеснок — 70 г.
  • Для маринада на 1-литровую банку:
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • уксус 6% — 2 ч. л.;
  • вода — необходимое количество.
рецепт маринованих помідорів з хріном на зиму
Помидоры и уксус. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры тщательно промыть, удалить плодоножки и обсушить.
  2. Для такой заготовки лучше использовать плотные плоды среднего размера, которые хорошо сохраняют форму.
  3. Сладкий перец очистить от семян и нарезать полосками.
  4. Хрен очистить и нарезать тонкими кусочками, чеснок очистить, а петрушку промыть и обсушить.
  5. В стерильные банки выложить часть зелени, хрена, перца и чеснока.
  6. Затем заполнить емкости помидорами, добавляя ароматные ингредиенты между слоями.
  7. Для маринада довести воду до кипения, добавить соль и сахар.
  8. Горячим раствором залить помидоры и оставить на 10 минут.
  9. После этого маринад слить обратно в кастрюлю, еще раз довести до кипения и повторно залить банки.
  10. В каждую литровую банку добавить уксус и сразу закрутить стерильными крышками.
  11. Банки перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания. Хранить готовую консервацию в прохладном тёмном месте.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".

консервация рецепт маринованные помидоры
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации