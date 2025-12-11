Відео
Головна Смак Правильний холодець з курки та свинячої рульки — без желатину

Правильний холодець з курки та свинячої рульки — без желатину

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 01:04
Правильний холодець без желатину — рецепт з курки та свинячої рульки
Холодець з курки та свинячої рульки. Фото: кадр з відео

Цей холодець — приклад класичної домашньої страви, де все просто і природно. Без желатину, без штучних підсилювачів — лише м’ясо, час і терпіння. Завдяки рульці холодець виходить густим і наваристим, а курка додає ніжності та легкого смаку. Такий холодець прикрасить будь-який святковий стіл і смакуватиме кожному.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свиняча рулька — 1 шт. (1,2–1,5 кг);
  • курка домашня або півень — 1 шт.;
  • вода — до 2 л;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • чорний перець горошком — 5–8 шт.;
  • перець горошком — 3–5 шт.;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Промити рульку та курку під холодною водою, скласти у велику каструлю. Залити водою так, щоб вона лише злегка покривала м’ясо, — надлишок рідини зробить холодець рідким.

рецепт смачного холодця
Курка та свинина. Фото: кадр з відео

Поставити каструлю на середній вогонь, довести до кипіння, зняти піну шумівкою. Додати очищену цибулину, моркву, лавровий лист, чорний і духмяний перець горошком. Варити на найменшому вогні 5–6 годин, не допускаючи активного кипіння, щоб бульйон залишався прозорим.

простий рецепт холодця
Відварена курка. Фото: кадр з відео

Коли м’ясо легко відходитиме від кісток, вийняти його з бульйону. М’ясо відокремити від кісток, дрібно порвати руками або нарізати. Бульйон процідити через сито або марлю, посолити за смаком.

холодець з куркою та свининою
Приготування холодцю. Фото: кадр з відео

Викласти м’ясо у глибокі тарілки або форми, залити гарячим бульйоном. Залишити охолонути при кімнатній температурі, потім поставити у холодильник до повного застигання.

Радимо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів холодцю

Смачний холодець за рецептом бабусі — як зварити його смачним та прозорим. 

Ароматний холодець за рецептом сусідки — 4 важливі хитрощі в приготуванні. 

Святкове заливне з язиком — рецепт від заслуженої артистки України. 

Домашній холодець з куркою до святкового столу, яким ви вразите гостей. 

Не жирний холодець з курки без желатина — завжди застигає. 

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
