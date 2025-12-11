Правильний холодець без желатину — рецепт з курки та свинячої рульки

Холодець з курки та свинячої рульки. Фото: кадр з відео

Цей холодець — приклад класичної домашньої страви, де все просто і природно. Без желатину, без штучних підсилювачів — лише м’ясо, час і терпіння. Завдяки рульці холодець виходить густим і наваристим, а курка додає ніжності та легкого смаку. Такий холодець прикрасить будь-який святковий стіл і смакуватиме кожному.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

свиняча рулька — 1 шт. (1,2–1,5 кг);

курка домашня або півень — 1 шт.;

вода — до 2 л;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

лавровий лист — 1–2 шт.;

чорний перець горошком — 5–8 шт.;

перець горошком — 3–5 шт.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Промити рульку та курку під холодною водою, скласти у велику каструлю. Залити водою так, щоб вона лише злегка покривала м’ясо, — надлишок рідини зробить холодець рідким.

Курка та свинина. Фото: кадр з відео

Поставити каструлю на середній вогонь, довести до кипіння, зняти піну шумівкою. Додати очищену цибулину, моркву, лавровий лист, чорний і духмяний перець горошком. Варити на найменшому вогні 5–6 годин, не допускаючи активного кипіння, щоб бульйон залишався прозорим.

Відварена курка. Фото: кадр з відео

Коли м’ясо легко відходитиме від кісток, вийняти його з бульйону. М’ясо відокремити від кісток, дрібно порвати руками або нарізати. Бульйон процідити через сито або марлю, посолити за смаком.

Приготування холодцю. Фото: кадр з відео

Викласти м’ясо у глибокі тарілки або форми, залити гарячим бульйоном. Залишити охолонути при кімнатній температурі, потім поставити у холодильник до повного застигання.

Радимо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів холодцю

Смачний холодець за рецептом бабусі — як зварити його смачним та прозорим.

Ароматний холодець за рецептом сусідки — 4 важливі хитрощі в приготуванні.

Святкове заливне з язиком — рецепт від заслуженої артистки України.

Домашній холодець з куркою до святкового столу, яким ви вразите гостей.

Не жирний холодець з курки без желатина — завжди застигає.