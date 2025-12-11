Правильный холодец без желатина — рецепт из курицы и свиной рульки

Холодец из курицы и свиной рульки. Фото: кадр из видео

Этот холодец — пример классического домашнего блюда, где все просто и естественно. Без желатина, без искусственных усилителей — только мясо, время и терпение. Благодаря рульке холодец получается густым и наваристым, а курица добавляет нежности и легкого вкуса. Такой холодец украсит любой праздничный стол и придется по вкусу каждому.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

свиная рулька — 1 шт. (1,2-1,5 кг);

курица домашняя или петух — 1 шт.;

вода — до 2 л.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

лавровый лист — 1-2 шт.;

черный перец горошком — 5-8 шт.;

перец горошком — 3-5 шт.;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Промыть рульку и курицу под холодной водой, сложить в большую кастрюлю. Залить водой так, чтобы она лишь слегка покрывала мясо, — избыток жидкости сделает холодец жидким.

Курица и свинина. Фото: кадр из видео

Поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения, снять пену шумовкой. Добавить очищенную луковицу, морковь, лавровый лист, черный и душистый перец горошком. Варить на самом маленьком огне 5-6 часов, не допуская активного кипения, чтобы бульон оставался прозрачным.

Отваренная курица. Фото: кадр из видео

Когда мясо будет легко отходить от костей, вынуть его из бульона. Мясо отделить от костей, мелко порвать руками или нарезать. Бульон процедить через сито или марлю, посолить по вкусу.

Приготовление холодца. Фото: кадр из видео

Выложить мясо в глубокие тарелки или формы, залить горячим бульоном. Оставить остыть при комнатной температуре, затем поставить в холодильник до полного застывания.

