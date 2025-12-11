Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Правильный холодец из курицы и свиной рульки — без желатина

Правильный холодец из курицы и свиной рульки — без желатина

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 01:04
Правильный холодец без желатина — рецепт из курицы и свиной рульки
Холодец из курицы и свиной рульки. Фото: кадр из видео

Этот холодец — пример классического домашнего блюда, где все просто и естественно. Без желатина, без искусственных усилителей — только мясо, время и терпение. Благодаря рульке холодец получается густым и наваристым, а курица добавляет нежности и легкого вкуса. Такой холодец украсит любой праздничный стол и придется по вкусу каждому.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • свиная рулька — 1 шт. (1,2-1,5 кг);
  • курица домашняя или петух — 1 шт.;
  • вода — до 2 л.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • черный перец горошком — 5-8 шт.;
  • перец горошком — 3-5 шт.;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Промыть рульку и курицу под холодной водой, сложить в большую кастрюлю. Залить водой так, чтобы она лишь слегка покрывала мясо, — избыток жидкости сделает холодец жидким.

рецепт смачного холодця
Курица и свинина. Фото: кадр из видео

Поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения, снять пену шумовкой. Добавить очищенную луковицу, морковь, лавровый лист, черный и душистый перец горошком. Варить на самом маленьком огне 5-6 часов, не допуская активного кипения, чтобы бульон оставался прозрачным.

простий рецепт холодця
Отваренная курица. Фото: кадр из видео

Когда мясо будет легко отходить от костей, вынуть его из бульона. Мясо отделить от костей, мелко порвать руками или нарезать. Бульон процедить через сито или марлю, посолить по вкусу.

холодець з куркою та свининою
Приготовление холодца. Фото: кадр из видео

Выложить мясо в глубокие тарелки или формы, залить горячим бульоном. Оставить остыть при комнатной температуре, затем поставить в холодильник до полного застывания.

Советуем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов холодца

Вкусный холодец по рецепту бабушки – как сварить его вкусным и прозрачным.

Ароматный холодец по рецепту соседки — 4 важных ухищрения в приготовлении.

Праздничное заливное с языком – рецепт от заслуженной артистки Украины.

Домашний холодец с курицей к праздничному столу, которым вы поразите гостей.

Не жирный холодец из курицы без желатина – всегда застывает.

рецепт курица свинина закуска холодец
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации