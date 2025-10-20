Відео
Україна
Головна Смак "Правильний" рецепт квашеної капусти — біла, хрумка та соковита

"Правильний" рецепт квашеної капусти — біла, хрумка та соковита

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 01:00
Оновлено: 16:15
Правильна квашена капуста — рецепт приготування хрумкої та білої капусти з фото
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Ця квашена капуста — взірець домашньої класики. Без оцту, без води, лише природне бродіння та правильні пропорції солі. Вона залишається хрумкою, білою й соковитою навіть через кілька місяців зберігання. Ідеально пасує до картоплі, м’яса чи просто як самостійна зимова страва.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться (базові пропорції):

  • капуста — 1 середній качан (приблизно 2–2,5 кг);
  • сіль — 40 г (або 16–20 г на 1 кг капусти);
  • морква — трохи для кольору й солодкості;
  • цукор (за бажанням).

Додатково:

  • велика посудина для квашення (діжка, бак або банки), чисті капустяні листки для дна, гніт вагою близько 5 кг.

Спосіб приготування:

Нашаткувати капусту середньої товщини. Частину качанів можна розрізати на четвертини та викласти на дно посудини — вони добре прокисають у власному соку.

рецепт квашеної капусти
Капуста та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Викладати капусту шарами, додаючи на кожен шар сіль, дрібку цукру (за потреби) та натерту моркву. Легенько перемішати шар, не розминаючи занадто, щоб зберегти хрумкість. Коли посудина буде заповнена хоча б наполовину, почати щільно утрамбовувати капусту, щоб вона пустила сік. Зверху покласти кілька цілих листків, накрити тарілкою або кришкою й поставити гніт. Через кілька годин сік має повністю покрити капусту. Якщо його забагато — частину можна злити.

правильний рецепт кашеної капусти
Гніт на капусті. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити при кімнатній температурі (16–20°C) на 7–10 днів. Починаючи з другого дня, щодня проколювати капусту дерев’яною шпажкою до дна — це випустить гази, щоб капуста не була гіркою.  Через 3–4 дні, коли бродіння стане активним, перенести капусту в прохолодне місце або погріб. Там вона дозріє, стане щільнішою та набуде ідеального смаку. Зберігати в холоді, стежачи, щоб капуста завжди була покрита розсолом.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
