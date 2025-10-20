Правильна квашена капуста — рецепт приготування хрумкої та білої капусти з фото

Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Ця квашена капуста — взірець домашньої класики. Без оцту, без води, лише природне бродіння та правильні пропорції солі. Вона залишається хрумкою, білою й соковитою навіть через кілька місяців зберігання. Ідеально пасує до картоплі, м’яса чи просто як самостійна зимова страва.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться (базові пропорції):

капуста — 1 середній качан (приблизно 2–2,5 кг);

сіль — 40 г (або 16–20 г на 1 кг капусти);

морква — трохи для кольору й солодкості;

цукор (за бажанням).

Додатково:

велика посудина для квашення (діжка, бак або банки), чисті капустяні листки для дна, гніт вагою близько 5 кг.

Спосіб приготування:

Нашаткувати капусту середньої товщини. Частину качанів можна розрізати на четвертини та викласти на дно посудини — вони добре прокисають у власному соку.

Капуста та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Викладати капусту шарами, додаючи на кожен шар сіль, дрібку цукру (за потреби) та натерту моркву. Легенько перемішати шар, не розминаючи занадто, щоб зберегти хрумкість. Коли посудина буде заповнена хоча б наполовину, почати щільно утрамбовувати капусту, щоб вона пустила сік. Зверху покласти кілька цілих листків, накрити тарілкою або кришкою й поставити гніт. Через кілька годин сік має повністю покрити капусту. Якщо його забагато — частину можна злити.

Гніт на капусті. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити при кімнатній температурі (16–20°C) на 7–10 днів. Починаючи з другого дня, щодня проколювати капусту дерев’яною шпажкою до дна — це випустить гази, щоб капуста не була гіркою. Через 3–4 дні, коли бродіння стане активним, перенести капусту в прохолодне місце або погріб. Там вона дозріє, стане щільнішою та набуде ідеального смаку. Зберігати в холоді, стежачи, щоб капуста завжди була покрита розсолом.

