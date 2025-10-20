Правильна квашена капуста — рецепт приготування хрумкої та білої капусти з фото

"Правильний" рецепт квашеної капусти — біла, хрумка та соковита
Ця квашена капуста — взірець домашньої класики. Без оцту, без води, лише природне бродіння та правильні пропорції солі. Вона залишається хрумкою, білою й соковитою навіть через кілька місяців зберігання. Ідеально пасує до картоплі, м’яса чи просто як самостійна зимова страва.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться (базові пропорції):
- капуста — 1 середній качан (приблизно 2–2,5 кг);
- сіль — 40 г (або 16–20 г на 1 кг капусти);
- морква — трохи для кольору й солодкості;
- цукор (за бажанням).
Додатково:
- велика посудина для квашення (діжка, бак або банки), чисті капустяні листки для дна, гніт вагою близько 5 кг.
Спосіб приготування:
Нашаткувати капусту середньої товщини. Частину качанів можна розрізати на четвертини та викласти на дно посудини — вони добре прокисають у власному соку.
Викладати капусту шарами, додаючи на кожен шар сіль, дрібку цукру (за потреби) та натерту моркву. Легенько перемішати шар, не розминаючи занадто, щоб зберегти хрумкість. Коли посудина буде заповнена хоча б наполовину, почати щільно утрамбовувати капусту, щоб вона пустила сік. Зверху покласти кілька цілих листків, накрити тарілкою або кришкою й поставити гніт. Через кілька годин сік має повністю покрити капусту. Якщо його забагато — частину можна злити.
Залишити при кімнатній температурі (16–20°C) на 7–10 днів. Починаючи з другого дня, щодня проколювати капусту дерев’яною шпажкою до дна — це випустить гази, щоб капуста не була гіркою. Через 3–4 дні, коли бродіння стане активним, перенести капусту в прохолодне місце або погріб. Там вона дозріє, стане щільнішою та набуде ідеального смаку. Зберігати в холоді, стежачи, щоб капуста завжди була покрита розсолом.
