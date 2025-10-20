Правильная квашеная капуста — рецепт приготовления хрустящей и белой капусты с фото

Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Эта квашеная капуста — образец домашней классики. Без уксуса, без воды, только естественное брожение и правильные пропорции соли. Она остается хрустящей, белой и сочной даже через несколько месяцев хранения. Идеально подходит к картофелю, мясу или просто как самостоятельное зимнее блюдо.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится (базовые пропорции):

капуста — 1 средний кочан (примерно 2-2,5 кг);

соль — 40 г (или 16-20 г на 1 кг капусты);

морковь — немного для цвета и сладости;

сахар (по желанию).

Дополнительно:

большой сосуд для квашения (бочка, бак или банки), чистые капустные листья для дна, гнет весом около 5 кг.

Способ приготовления:

Нашинковать капусту средней толщины. Часть кочанов можно разрезать на четвертины и выложить на дно сосуда — они хорошо прокисают в собственном соку.

Капуста и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Выкладывать капусту слоями, добавляя на каждый слой соль, щепотку сахара (при необходимости) и натертую морковь. Легко перемешать слой, не разминая слишком, чтобы сохранить хрусткость. Когда сосуд будет заполнен хотя бы наполовину, начать плотно утрамбовывать капусту, чтобы она пустила сок. Сверху положить несколько целых листьев, накрыть тарелкой или крышкой и поставить гнет. Через несколько часов сок должен полностью покрыть капусту. Если его много — часть можно слить.

Гнет на капусте. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить при комнатной температуре (16-20°C) на 7-10 дней. Начиная со второго дня, ежедневно прокалывать капусту деревянной шпажкой до дна — это выпустит газы, чтобы капуста не была горькой. Через 3-4 дня, когда брожение станет активным, перенести капусту в прохладное место или погреб. Там она созреет, станет более плотной и приобретет идеальный вкус. Хранить в холоде, следя, чтобы капуста всегда была покрыта рассолом.

