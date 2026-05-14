Головна Смак Приготуйте варення, яке зберігає молодість: цілющий еліксир з півонії

Дата публікації: 14 травня 2026 15:24
Приготуйте це варення, яке зберігає молодість: цілющий еліксир з півонії
Пелюстки півонії. Фото: smakuiemo.com.ua

Це варення з півонії виходить напрочуд ароматним і ніжним, з легкими цитрусовими нотками та густим сиропом, який огортає кожну пелюстку. Його готують у два етапи настоювання, завдяки чому смак стає глибоким і насиченим, а аромат нагадує весняний сад.  

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • пелюстки півонії — 500 мл.;
  • цукор — 1 кг;
  • вода — 1 л.;
  • лимон — 1 шт.
рецепт варення з півонії
Бутон півонії. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. У каструлі з’єднати воду з цукром і довести до кипіння, помішуючи до повного розчинення.
  2. За бажанням сироп уварити до більш густої консистенції. 
  3. Додати пелюстки півонії та свіжовичавлений лимонний сік, акуратно перемішати. 
  4. Довести до легкого кипіння та зняти з вогню.
  5. Настоювати варення добу при кімнатній температурі, щоб квітковий аромат повністю розкрився. 
  6. Після цього ще раз коротко прокип’ятити та розлити по стерилізованих банках.



Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
