Приготуйте це варення, яке зберігає молодість: цілющий еліксир з півонії

Приготуйте варення, яке зберігає молодість: цілющий еліксир з півонії
Ua ru
Дата публікації: 14 травня 2026 15:24
Пелюстки півонії. Фото: smakuiemo.com.ua
Це варення з півонії виходить напрочуд ароматним і ніжним, з легкими цитрусовими нотками та густим сиропом, який огортає кожну пелюстку. Його готують у два етапи настоювання, завдяки чому смак стає глибоким і насиченим, а аромат нагадує весняний сад.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- пелюстки півонії — 500 мл.;
- цукор — 1 кг;
- вода — 1 л.;
- лимон — 1 шт.
Спосіб приготування
- У каструлі з’єднати воду з цукром і довести до кипіння, помішуючи до повного розчинення.
- За бажанням сироп уварити до більш густої консистенції.
- Додати пелюстки півонії та свіжовичавлений лимонний сік, акуратно перемішати.
- Довести до легкого кипіння та зняти з вогню.
- Настоювати варення добу при кімнатній температурі, щоб квітковий аромат повністю розкрився.
- Після цього ще раз коротко прокип’ятити та розлити по стерилізованих банках.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів
Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.
Реклама
Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.
Читайте також:
Реклама
Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.
Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".
Реклама
Реклама