Приготуйте це варення, яке зберігає молодість: цілющий еліксир з півонії

Пелюстки півонії. Фото: smakuiemo.com.ua

Це варення з півонії виходить напрочуд ароматним і ніжним, з легкими цитрусовими нотками та густим сиропом, який огортає кожну пелюстку. Його готують у два етапи настоювання, завдяки чому смак стає глибоким і насиченим, а аромат нагадує весняний сад.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

пелюстки півонії — 500 мл.;

цукор — 1 кг;

вода — 1 л.;

лимон — 1 шт.

Бутон півонії. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

У каструлі з’єднати воду з цукром і довести до кипіння, помішуючи до повного розчинення. За бажанням сироп уварити до більш густої консистенції. Додати пелюстки півонії та свіжовичавлений лимонний сік, акуратно перемішати. Довести до легкого кипіння та зняти з вогню. Настоювати варення добу при кімнатній температурі, щоб квітковий аромат повністю розкрився. Після цього ще раз коротко прокип’ятити та розлити по стерилізованих банках.

