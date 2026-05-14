Приготовьте варенье, которое сохраняет молодость: целебный эликсир из пиона

Приготовьте варенье, которое сохраняет молодость: целебный эликсир из пиона

Дата публикации 14 мая 2026 15:24
Приготовьте это варенье, которое сохраняет молодость: целебный эликсир из пиона
Лепестки пиона. Фото: smakuiemo.com.ua

Это варенье из пиона получается удивительно ароматным и нежным, с легкими цитрусовыми нотками и густым сиропом, который окутывает каждый лепесток. Его готовят в два этапа настаивания, благодаря чему вкус становится глубоким и насыщенным, а аромат напоминает весенний сад.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • лепестки пиона — 500 мл.;
  • сахар — 1 кг;
  • вода — 1 л.;
  • лимон — 1 шт.
рецепт варення з півонії
Бутон пиона. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. В кастрюле соединить воду с сахаром и довести до кипения, помешивая до полного растворения.
  2. По желанию сироп уварить до более густой консистенции.
  3. Добавить лепестки пиона и свежевыжатый лимонный сок, аккуратно перемешать.
  4. Довести до легкого кипения и снять с огня.
  5. Настаивать варенье сутки при комнатной температуре, чтобы цветочный аромат полностью раскрылся.
  6. После этого еще раз коротко прокипятить и разлить по стерилизованным банкам.

рецепт пионы варенье
