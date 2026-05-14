Приготовьте это варенье, которое сохраняет молодость: целебный эликсир из пиона

Лепестки пиона. Фото: smakuiemo.com.ua

Это варенье из пиона получается удивительно ароматным и нежным, с легкими цитрусовыми нотками и густым сиропом, который окутывает каждый лепесток. Его готовят в два этапа настаивания, благодаря чему вкус становится глубоким и насыщенным, а аромат напоминает весенний сад.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

лепестки пиона — 500 мл.;

сахар — 1 кг;

вода — 1 л.;

лимон — 1 шт.

Бутон пиона. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

В кастрюле соединить воду с сахаром и довести до кипения, помешивая до полного растворения. По желанию сироп уварить до более густой консистенции. Добавить лепестки пиона и свежевыжатый лимонный сок, аккуратно перемешать. Довести до легкого кипения и снять с огня. Настаивать варенье сутки при комнатной температуре, чтобы цветочный аромат полностью раскрылся. После этого еще раз коротко прокипятить и разлить по стерилизованным банкам.

