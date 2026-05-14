Приготовьте это варенье, которое сохраняет молодость: целебный эликсир из пиона

Приготовьте варенье, которое сохраняет молодость: целебный эликсир из пиона
Дата публикации 14 мая 2026 15:24
Лепестки пиона. Фото: smakuiemo.com.ua
Это варенье из пиона получается удивительно ароматным и нежным, с легкими цитрусовыми нотками и густым сиропом, который окутывает каждый лепесток. Его готовят в два этапа настаивания, благодаря чему вкус становится глубоким и насыщенным, а аромат напоминает весенний сад.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лепестки пиона — 500 мл.;
- сахар — 1 кг;
- вода — 1 л.;
- лимон — 1 шт.
Способ приготовления
- В кастрюле соединить воду с сахаром и довести до кипения, помешивая до полного растворения.
- По желанию сироп уварить до более густой консистенции.
- Добавить лепестки пиона и свежевыжатый лимонный сок, аккуратно перемешать.
- Довести до легкого кипения и снять с огня.
- Настаивать варенье сутки при комнатной температуре, чтобы цветочный аромат полностью раскрылся.
- После этого еще раз коротко прокипятить и разлить по стерилизованным банкам.
