Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Простий та завжди святковий салат "Боніто" — всього 4 інгредієнти

Простий та завжди святковий салат "Боніто" — всього 4 інгредієнти

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 12:14
Салат Боніто — простий святковий рецепт з куркою та морквою по-корейськи
Салат "Боніто". Фото: кадр з відео

Салат "Боніто" — це той самий перевірений варіант, який виручає і в будні, і на свята. Мінімум інгредієнтів, зрозуміле приготування та ідеально збалансований смак. Ніжне куряче філе, яйця, твердий сир і пікантна морква по-корейськи створюють поєднання, яке завжди виглядає святково та зникає зі столу одним із перших.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 300 г;
  • яйця — 3–4 шт.;
  • твердий сир — 130 г;
  • морква по-корейськи — 250 г;
  • майонез — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку.

Для моркви по-корейськи:

  • морква — 250 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
  • мелений коріандр — неповна ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • оцет винний — 2 ст. л.;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • олія — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити у підсоленій воді до готовності, остудити та розібрати на тонкі волокна або дрібно нарізати ножем.

простий святковий салат з куркою, яйцями, сиром і морквою по-корейськи
Морква по-корейськи. Фото: кадр з відео

Яйця відварити круто, повністю охолодити, очистити та натерти на крупній тертці. Твердий сир натерти на тертці з дрібними або середніми отворами.

простий святковий салат з куркою, яйцями та сиром
Тертий сир. Фото: кадр з відео

Якщо морква по-корейськи готується самостійно, моркву натерти на спеціальній тертці, додати сіль, цукор, чорний перець, коріандр і подрібнений часник. Влити оцет, додати розігріту олію та добре перемішати. Залишити настоятися щонайменше 20–30 хвилин.

святковий салат з куркою, яйцями та сиром
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Салат збирати шарами або одразу змішати всі інгредієнти — куряче філе, яйця, сир і моркву по-корейськи. Заправити майонезом, за потреби додати сіль і перець, акуратно перемішати до однорідності.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

яйця салат курка морква по-корейськи закуска Новий рік 2026
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації