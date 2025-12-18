Салат Боніто — простий святковий рецепт з куркою та морквою по-корейськи

Простий та завжди святковий салат "Боніто" — всього 4 інгредієнти
Салат "Боніто" — це той самий перевірений варіант, який виручає і в будні, і на свята. Мінімум інгредієнтів, зрозуміле приготування та ідеально збалансований смак. Ніжне куряче філе, яйця, твердий сир і пікантна морква по-корейськи створюють поєднання, яке завжди виглядає святково та зникає зі столу одним із перших.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 300 г;
- яйця — 3–4 шт.;
- твердий сир — 130 г;
- морква по-корейськи — 250 г;
- майонез — до свого смаку;
- сіль — до свого смаку;
- чорний мелений перець — до свого смаку.
Для моркви по-корейськи:
- морква — 250 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
- мелений коріандр — неповна ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- оцет винний — 2 ст. л.;
- часник — 3–4 зубчики;
- олія — 2–3 ст. л.
Спосіб приготування
Куряче філе відварити у підсоленій воді до готовності, остудити та розібрати на тонкі волокна або дрібно нарізати ножем.
Яйця відварити круто, повністю охолодити, очистити та натерти на крупній тертці. Твердий сир натерти на тертці з дрібними або середніми отворами.
Якщо морква по-корейськи готується самостійно, моркву натерти на спеціальній тертці, додати сіль, цукор, чорний перець, коріандр і подрібнений часник. Влити оцет, додати розігріту олію та добре перемішати. Залишити настоятися щонайменше 20–30 хвилин.
Салат збирати шарами або одразу змішати всі інгредієнти — куряче філе, яйця, сир і моркву по-корейськи. Заправити майонезом, за потреби додати сіль і перець, акуратно перемішати до однорідності.
