Салат Боніто — простий святковий рецепт з куркою та морквою по-корейськи

Салат "Боніто". Фото: кадр з відео

Салат "Боніто" — це той самий перевірений варіант, який виручає і в будні, і на свята. Мінімум інгредієнтів, зрозуміле приготування та ідеально збалансований смак. Ніжне куряче філе, яйця, твердий сир і пікантна морква по-корейськи створюють поєднання, яке завжди виглядає святково та зникає зі столу одним із перших.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться:

куряче філе — 300 г;

яйця — 3–4 шт.;

твердий сир — 130 г;

морква по-корейськи — 250 г;

майонез — до свого смаку;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку.

Для моркви по-корейськи:

морква — 250 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;

мелений коріандр — неповна ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

оцет винний — 2 ст. л.;

часник — 3–4 зубчики;

олія — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити у підсоленій воді до готовності, остудити та розібрати на тонкі волокна або дрібно нарізати ножем.

Морква по-корейськи. Фото: кадр з відео

Яйця відварити круто, повністю охолодити, очистити та натерти на крупній тертці. Твердий сир натерти на тертці з дрібними або середніми отворами.

Тертий сир. Фото: кадр з відео

Якщо морква по-корейськи готується самостійно, моркву натерти на спеціальній тертці, додати сіль, цукор, чорний перець, коріандр і подрібнений часник. Влити оцет, додати розігріту олію та добре перемішати. Залишити настоятися щонайменше 20–30 хвилин.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Салат збирати шарами або одразу змішати всі інгредієнти — куряче філе, яйця, сир і моркву по-корейськи. Заправити майонезом, за потреби додати сіль і перець, акуратно перемішати до однорідності.

