Салат Бонито — простой праздничный рецепт с курицей и морковью по-корейски

Салат "Бонито". Фото: кадр из видео

Салат "Бонито" — это тот самый проверенный вариант, который выручает и в будни, и на праздники. Минимум ингредиентов, понятное приготовление и идеально сбалансированный вкус. Нежное куриное филе, яйца, твердый сыр и пикантная морковь по-корейски создают сочетание, которое всегда выглядит празднично и исчезает со стола одним из первых.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

куриное филе — 300 г;

яйца — 3-4 шт.;

твердый сыр — 130 г;

морковь по-корейски — 250 г;

майонез — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу.

Для моркови по-корейски:

морковь — 250 г;

соль — 0,5 ч. л.;

черный молотый перец — 0,5 ч. л.;

молотый кориандр — неполная ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

уксус винный — 2 ст. л.;

чеснок — 3-4 зубчика;

растительное масло — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности, остудить и разобрать на тонкие волокна или мелко нарезать ножом.

Морковь по-корейски. Фото: кадр из видео

Яйца отварить вкрутую, полностью охладить, очистить и натереть на крупной терке. Твердый сыр натереть на терке с мелкими или средними отверстиями.

Тертый сыр. Фото: кадр из видео

Если морковь по-корейски готовится самостоятельно, морковь натереть на специальной терке, добавить соль, сахар, черный перец, кориандр и измельченный чеснок. Влить уксус, добавить разогретое масло и хорошо перемешать. Оставить настояться не менее 20-30 минут.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Салат собирать слоями или сразу смешать все ингредиенты — куриное филе, яйца, сыр и морковь по-корейски. Заправить майонезом, при необходимости добавить соль и перец, аккуратно перемешать до однородности.

