Салат Бонито — простой праздничный рецепт с курицей и морковью по-корейски

Простой и всегда праздничный салат "Бонито" — всего 4 ингредиента
Салат "Бонито" — это тот самый проверенный вариант, который выручает и в будни, и на праздники. Минимум ингредиентов, понятное приготовление и идеально сбалансированный вкус. Нежное куриное филе, яйца, твердый сыр и пикантная морковь по-корейски создают сочетание, которое всегда выглядит празднично и исчезает со стола одним из первых.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- куриное филе — 300 г;
- яйца — 3-4 шт.;
- твердый сыр — 130 г;
- морковь по-корейски — 250 г;
- майонез — по своему вкусу;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу.
Для моркови по-корейски:
- морковь — 250 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
- молотый кориандр — неполная ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- уксус винный — 2 ст. л.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- растительное масло — 2-3 ст. л.
Способ приготовления
Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности, остудить и разобрать на тонкие волокна или мелко нарезать ножом.
Яйца отварить вкрутую, полностью охладить, очистить и натереть на крупной терке. Твердый сыр натереть на терке с мелкими или средними отверстиями.
Если морковь по-корейски готовится самостоятельно, морковь натереть на специальной терке, добавить соль, сахар, черный перец, кориандр и измельченный чеснок. Влить уксус, добавить разогретое масло и хорошо перемешать. Оставить настояться не менее 20-30 минут.
Салат собирать слоями или сразу смешать все ингредиенты — куриное филе, яйца, сыр и морковь по-корейски. Заправить майонезом, при необходимости добавить соль и перец, аккуратно перемешать до однородности.
