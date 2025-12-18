Видео
Простой и всегда праздничный салат "Бонито" — всего 4 ингредиента

Простой и всегда праздничный салат "Бонито" — всего 4 ингредиента

Дата публикации 18 декабря 2025 12:14
Салат Бонито — простой праздничный рецепт с курицей и морковью по-корейски
Салат "Бонито". Фото: кадр из видео

Салат "Бонито" — это тот самый проверенный вариант, который выручает и в будни, и на праздники. Минимум ингредиентов, понятное приготовление и идеально сбалансированный вкус. Нежное куриное филе, яйца, твердый сыр и пикантная морковь по-корейски создают сочетание, которое всегда выглядит празднично и исчезает со стола одним из первых.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 300 г;
  • яйца — 3-4 шт.;
  • твердый сыр — 130 г;
  • морковь по-корейски — 250 г;
  • майонез — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу.

Для моркови по-корейски:

  • морковь — 250 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
  • молотый кориандр — неполная ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус винный — 2 ст. л.;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • растительное масло — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности, остудить и разобрать на тонкие волокна или мелко нарезать ножом.

простий святковий салат з куркою, яйцями, сиром і морквою по-корейськи
Морковь по-корейски. Фото: кадр из видео

Яйца отварить вкрутую, полностью охладить, очистить и натереть на крупной терке. Твердый сыр натереть на терке с мелкими или средними отверстиями.

простий святковий салат з куркою, яйцями та сиром
Тертый сыр. Фото: кадр из видео

Если морковь по-корейски готовится самостоятельно, морковь натереть на специальной терке, добавить соль, сахар, черный перец, кориандр и измельченный чеснок. Влить уксус, добавить разогретое масло и хорошо перемешать. Оставить настояться не менее 20-30 минут.

святковий салат з куркою, яйцями та сиром
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Салат собирать слоями или сразу смешать все ингредиенты — куриное филе, яйца, сыр и морковь по-корейски. Заправить майонезом, при необходимости добавить соль и перец, аккуратно перемешать до однородности.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

яйца салат курица морковь по-корейски закуска Новый год 2026
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
