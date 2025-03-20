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Просто кава + борошно — домашній смаколик до чаю за 20 хвилин

20 березня 2025 03:11
Марина Євтягіна - Редактор
Просто кава + борошно за 20 хвилин — рецепт смаколика до чаю
Кава та борошно. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Не потрібно складних інгредієнтів, щоб приготувати справжній домашній смаколик. Усього дві основні складові — кава та борошно — перетворюються на ароматне печиво з ніжним вершковим кремом. Простий рецепт, який варто спробувати.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • гранульована кава — 2 ст. л.;
  • вода (окріп) — 1 склянка;
  • борошно — 350 г;
  • цукрова пудра — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.

Крем:

  • вершковий сир — 70 г;
  • жирні вершки — 120 мл.;
  • цукрова пудра — 2 ст. л.;
  • білий шоколад (за бажанням) — 1 плитка.

Спосіб приготування

Заварити каву окропом, залишити охолоджуватися. У мисці змішати борошно, цукрову пудру та сіль. Влити охолоджену каву, додати яйце та замісити тісто. Накрити харчовою плівкою та залишити на 5-10 хвилин.

домашній смаколик до чаю за 20 хвилин
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати тісто у пласт, вирізати кружечки за допомогою склянки.

простий домашній смаколик до чаю за 20 хвилин
Кружечки з тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію на сковорідці та обсмажити печиво з обох боків до золотистого кольору. Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.

ароматний домашній смаколик до чаю за 20 хвилин
Печиво на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема збити міксером вершковий сир, жирні вершки та цукрову пудру до однорідної маси. Перекласти крем у кондитерський мішок.

смаколик до чаю за 20 хвилин
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Наповнити кожне печиво кремом, роблячи невеликий отвір у середині.

рецепт смаколика до чаю за 20 хвилин
Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням розтопити білий шоколад на водяній бані та занурити печиво.

простий рецепт смаколика до чаю за 20 хвилин
Прикрашання печива. Фото: gospodynka.com.ua

Дати застигнути та подавати до столу. 

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