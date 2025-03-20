Просто кава + борошно за 20 хвилин — рецепт смаколика до чаю

Кава та борошно. Фото: gospodynka.com.ua

Не потрібно складних інгредієнтів, щоб приготувати справжній домашній смаколик. Усього дві основні складові — кава та борошно — перетворюються на ароматне печиво з ніжним вершковим кремом. Простий рецепт, який варто спробувати.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

гранульована кава — 2 ст. л.;

вода (окріп) — 1 склянка;

борошно — 350 г;

цукрова пудра — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.

Крем:

вершковий сир — 70 г;

жирні вершки — 120 мл.;

цукрова пудра — 2 ст. л.;

білий шоколад (за бажанням) — 1 плитка.

Спосіб приготування

Заварити каву окропом, залишити охолоджуватися. У мисці змішати борошно, цукрову пудру та сіль. Влити охолоджену каву, додати яйце та замісити тісто. Накрити харчовою плівкою та залишити на 5-10 хвилин.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати тісто у пласт, вирізати кружечки за допомогою склянки.

Кружечки з тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію на сковорідці та обсмажити печиво з обох боків до золотистого кольору. Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.

Печиво на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема збити міксером вершковий сир, жирні вершки та цукрову пудру до однорідної маси. Перекласти крем у кондитерський мішок.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Наповнити кожне печиво кремом, роблячи невеликий отвір у середині.

Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням розтопити білий шоколад на водяній бані та занурити печиво.

Прикрашання печива. Фото: gospodynka.com.ua

Дати застигнути та подавати до столу.

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