Просто кава + борошно за 20 хвилин — рецепт смаколика до чаю

Просто кава + борошно — домашній смаколик до чаю за 20 хвилин
Не потрібно складних інгредієнтів, щоб приготувати справжній домашній смаколик. Усього дві основні складові — кава та борошно — перетворюються на ароматне печиво з ніжним вершковим кремом. Простий рецепт, який варто спробувати.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- гранульована кава — 2 ст. л.;
- вода (окріп) — 1 склянка;
- борошно — 350 г;
- цукрова пудра — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- яйце — 1 шт.
Крем:
- вершковий сир — 70 г;
- жирні вершки — 120 мл.;
- цукрова пудра — 2 ст. л.;
- білий шоколад (за бажанням) — 1 плитка.
Спосіб приготування
Заварити каву окропом, залишити охолоджуватися. У мисці змішати борошно, цукрову пудру та сіль. Влити охолоджену каву, додати яйце та замісити тісто. Накрити харчовою плівкою та залишити на 5-10 хвилин.
Розкачати тісто у пласт, вирізати кружечки за допомогою склянки.
Розігріти олію на сковорідці та обсмажити печиво з обох боків до золотистого кольору. Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.
Для крема збити міксером вершковий сир, жирні вершки та цукрову пудру до однорідної маси. Перекласти крем у кондитерський мішок.
Наповнити кожне печиво кремом, роблячи невеликий отвір у середині.
За бажанням розтопити білий шоколад на водяній бані та занурити печиво.
Дати застигнути та подавати до столу.
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