Просто кофе + мука за 20 минут — рецепт вкусности к чаю

Кофе и мука. Фото: gospodynka.com.ua

Не нужно сложных ингредиентов, чтобы приготовить настоящее домашнее лакомство. Всего две основные составляющие — кофе и мука — превращаются в ароматное печенье с нежным сливочным кремом. Простой рецепт, который стоит попробовать.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

гранулированный кофе — 2 ст. л.;

вода (кипяток) — 1 стакан;

мука — 350 г;

сахарная пудра — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.

Крем:

сливочный сыр — 70 г;

жирные сливки — 120 мл;

сахарная пудра — 2 ст. л.;

белый шоколад (по желанию) — 1 плитка.

Способ приготовления

Заварить кофе кипятком, оставить охлаждаться. В миске смешать муку, сахарную пудру и соль. Влить охлажденный кофе, добавить яйцо и замесить тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 5-10 минут.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать тесто в пласт, вырезать кружочки с помощью стакана.

Кружочки из теста. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть масло на сковороде и обжарить печенье с обеих сторон до золотистого цвета. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Печенье на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить миксером сливочный сыр, жирные сливки и сахарную пудру до однородной массы. Переложить крем в кондитерский мешок.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Наполнить каждое печенье кремом, делая небольшое отверстие в середине.

Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

По желанию растопить белый шоколад на водяной бане и окунуть печенье.

Украшение печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Дать застыть и подавать к столу.

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