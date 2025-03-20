Просто кофе + мука за 20 минут — рецепт вкусности к чаю

Просто кофе + мука — домашнее лакомство к чаю за 20 минут
Не нужно сложных ингредиентов, чтобы приготовить настоящее домашнее лакомство. Всего две основные составляющие — кофе и мука — превращаются в ароматное печенье с нежным сливочным кремом. Простой рецепт, который стоит попробовать.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- гранулированный кофе — 2 ст. л.;
- вода (кипяток) — 1 стакан;
- мука — 350 г;
- сахарная пудра — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.
Крем:
- сливочный сыр — 70 г;
- жирные сливки — 120 мл;
- сахарная пудра — 2 ст. л.;
- белый шоколад (по желанию) — 1 плитка.
Способ приготовления
Заварить кофе кипятком, оставить охлаждаться. В миске смешать муку, сахарную пудру и соль. Влить охлажденный кофе, добавить яйцо и замесить тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 5-10 минут.
Раскатать тесто в пласт, вырезать кружочки с помощью стакана.
Разогреть масло на сковороде и обжарить печенье с обеих сторон до золотистого цвета. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
Для крема взбить миксером сливочный сыр, жирные сливки и сахарную пудру до однородной массы. Переложить крем в кондитерский мешок.
Наполнить каждое печенье кремом, делая небольшое отверстие в середине.
По желанию растопить белый шоколад на водяной бане и окунуть печенье.
Дать застыть и подавать к столу.
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