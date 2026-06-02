Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Просто наріжте лаваш: рецепт на сніданок за 10 хвилин

Просто наріжте лаваш: рецепт на сніданок за 10 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 2 червня 2026 05:04
Просто наріжте лаваш: рецепт на сніданок за 10 хвилин
Нарізаний лаваш. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт доводить, що з простого лаваша можна зробити неймовірно смачну страву за лічені хвилини. Хрустка основа, ніжні яйця та розплавлений сир створюють ідеальний сніданок, який зникає зі сковорідки одразу після приготування.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • лаваш — 4 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • олія — для смаження;
  • твердий сир — 50 г;
  • пармезан — 50 г;
  • моцарела — 20 г.

Для соусу:

  • вершкове масло — 20 г;
  • оливкова олія — за смаком;
  • розмарин — 1 гілочка;
  • часник — 3 зубчики;
  • помідор — 1 шт.;
  • консервовані томати — 100 г;
  • сіль, перець — за смаком.
рецепт сніданку з лавашем
Страва на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Лаваш скрутити рулетом і нарізати смужками.
  2. Викласти на сковорідку з невеликою кількістю олії та злегка прогріти на слабкому вогні.
  3. Яйця збити з сіллю та перцем, залити ними лаваш і готувати, помішуючи, до легкої рум’яності.
  4. Для соусу на іншій сковорідці розігріти вершкове та оливкове масло, додати розмарин і подрібнений часник.
  5. Додати свіжий та консервований помідор, посолити, поперчити й трохи протушкувати.
  6. Готовий соус викласти на лаваш, зверху додати натерті сири.
  7. Накрити кришкою і готувати на слабкому вогні, поки сир повністю не розплавиться.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Читайте також:

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.

рецепт ідея для сніданку лаваш
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації