Просто наріжте лаваш: рецепт на сніданок за 10 хвилин

Нарізаний лаваш. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт доводить, що з простого лаваша можна зробити неймовірно смачну страву за лічені хвилини. Хрустка основа, ніжні яйця та розплавлений сир створюють ідеальний сніданок, який зникає зі сковорідки одразу після приготування.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

лаваш — 4 шт.;

яйця — 3 шт.;

сіль, перець — за смаком;

олія — для смаження;

твердий сир — 50 г;

пармезан — 50 г;

моцарела — 20 г.

Для соусу:

вершкове масло — 20 г;

оливкова олія — за смаком;

розмарин — 1 гілочка;

часник — 3 зубчики;

помідор — 1 шт.;

консервовані томати — 100 г;

сіль, перець — за смаком.

Страва на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Лаваш скрутити рулетом і нарізати смужками. Викласти на сковорідку з невеликою кількістю олії та злегка прогріти на слабкому вогні. Яйця збити з сіллю та перцем, залити ними лаваш і готувати, помішуючи, до легкої рум’яності. Для соусу на іншій сковорідці розігріти вершкове та оливкове масло, додати розмарин і подрібнений часник. Додати свіжий та консервований помідор, посолити, поперчити й трохи протушкувати. Готовий соус викласти на лаваш, зверху додати натерті сири. Накрити кришкою і готувати на слабкому вогні, поки сир повністю не розплавиться.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Читайте також:

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.