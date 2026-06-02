Просто нарежьте лаваш: рецепт на завтрак за 10 минут

Дата публикации 2 июня 2026 05:04
Нарезанный лаваш. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт доказывает, что из простого лаваша можно сделать невероятно вкусное блюдо за считанные минуты. Хрустящая основа, нежные яйца и расплавленный сыр создают идеальный завтрак, который исчезает со сковородки сразу после приготовления.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • лаваш — 4 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло — для жарки;
  • твердый сыр — 50 г;
  • пармезан — 50 г;
  • моцарелла — 20 г.

Для соуса:

  • сливочное масло — 20 г;
  • оливковое масло — по вкусу;
  • розмарин — 1 веточка;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • помидор — 1 шт.;
  • консервированные томаты — 100 г;
  • соль, перец — по вкусу.
Блюдо на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Лаваш свернуть рулетом и нарезать полосками.
  2. Выложить на сковородку с небольшим количеством масла и слегка прогреть на слабом огне.
  3. Яйца взбить с солью и перцем, залить ими лаваш и готовить, помешивая, до легкой румяности.
  4. Для соуса на другой сковороде разогреть сливочное и оливковое масло, добавить розмарин и измельченный чеснок.
  5. Добавить свежий и консервированный помидор, посолить, поперчить и немного протушить.
  6. Готовый соус выложить на лаваш, сверху добавить натертые сыры.
  7. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне, пока сыр полностью не расплавится.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
