Просто нарежьте лаваш: рецепт на завтрак за 10 минут
Дата публикации 2 июня 2026 05:04
Нарезанный лаваш. Фото: gospodynka.com.ua
Этот рецепт доказывает, что из простого лаваша можно сделать невероятно вкусное блюдо за считанные минуты. Хрустящая основа, нежные яйца и расплавленный сыр создают идеальный завтрак, который исчезает со сковородки сразу после приготовления.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лаваш — 4 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- масло — для жарки;
- твердый сыр — 50 г;
- пармезан — 50 г;
- моцарелла — 20 г.
Для соуса:
- сливочное масло — 20 г;
- оливковое масло — по вкусу;
- розмарин — 1 веточка;
- чеснок — 3 зубчика;
- помидор — 1 шт.;
- консервированные томаты — 100 г;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Лаваш свернуть рулетом и нарезать полосками.
- Выложить на сковородку с небольшим количеством масла и слегка прогреть на слабом огне.
- Яйца взбить с солью и перцем, залить ими лаваш и готовить, помешивая, до легкой румяности.
- Для соуса на другой сковороде разогреть сливочное и оливковое масло, добавить розмарин и измельченный чеснок.
- Добавить свежий и консервированный помидор, посолить, поперчить и немного протушить.
- Готовый соус выложить на лаваш, сверху добавить натертые сыры.
- Накрыть крышкой и готовить на слабом огне, пока сыр полностью не расплавится.
