Просто нарежьте лаваш: рецепт на завтрак за 10 минут

Нарезанный лаваш. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт доказывает, что из простого лаваша можно сделать невероятно вкусное блюдо за считанные минуты. Хрустящая основа, нежные яйца и расплавленный сыр создают идеальный завтрак, который исчезает со сковородки сразу после приготовления.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

лаваш — 4 шт.;

яйца — 3 шт.;

соль, перец — по вкусу;

масло — для жарки;

твердый сыр — 50 г;

пармезан — 50 г;

моцарелла — 20 г.

Для соуса:

сливочное масло — 20 г;

оливковое масло — по вкусу;

розмарин — 1 веточка;

чеснок — 3 зубчика;

помидор — 1 шт.;

консервированные томаты — 100 г;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Лаваш свернуть рулетом и нарезать полосками. Выложить на сковородку с небольшим количеством масла и слегка прогреть на слабом огне. Яйца взбить с солью и перцем, залить ими лаваш и готовить, помешивая, до легкой румяности. Для соуса на другой сковороде разогреть сливочное и оливковое масло, добавить розмарин и измельченный чеснок. Добавить свежий и консервированный помидор, посолить, поперчить и немного протушить. Готовый соус выложить на лаваш, сверху добавить натертые сыры. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне, пока сыр полностью не расплавится.

