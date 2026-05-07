Просто скрутити та нарізати: печиво на кефірі з горіхами

Печиво з горіхами. Фото: smachnenke.com.ua

Це печиво підкорює з першого шматочка своєю простотою і насиченим смаком. М’яке тісто на кефірі і ароматна горіхова начинка створюють ідеальне поєднання для домашньої випічки. Готується без складних технік — достатньо скрутити рулет і нарізати. Саме той рецепт, який хочеться повторювати знову і знову.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 500 г;

вершкове масло або маргарин — 200 г;

цукор — 50 г;

сіль — дрібка;

розпушувач — 10 г;

яйце — 1 шт.;

кефір — 200 мл.

Для начинки:

горіхи — 250 г;

цукор — 200 г;

ванільний цукор — за смаком;

кориця — за бажанням;

білок — 1 шт.

Приготування печива. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Борошно перетерти з холодним маслом до крихти, додати цукор, сіль і розпушувач. Додати яйце і кефір, замісити м’яке тісто і залишити на кілька хвилин. Для начинки подрібнити горіхи, змішати з цукром, ванільним цукром, корицею та білком. Тісто розкачати, рівномірно розподілити начинку і скрутити в рулет. Нарізати порційними шматочками. Викласти на деко і випікати при 180°C приблизно 30 хвилин до рум’яної скоринки.

