Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Просто скрутити та нарізати: печиво на кефірі з горіхами

Просто скрутити та нарізати: печиво на кефірі з горіхами

Ua ru
Дата публікації: 7 травня 2026 03:04
Просто скрутити та нарізати: печиво на кефірі з горіхами
Печиво з горіхами. Фото: smachnenke.com.ua

Це печиво підкорює з першого шматочка своєю простотою і насиченим смаком. М’яке тісто на кефірі і ароматна горіхова начинка створюють ідеальне поєднання для домашньої випічки. Готується без складних технік — достатньо скрутити рулет і нарізати. Саме той рецепт, який хочеться повторювати знову і знову.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 500 г;
  • вершкове масло або маргарин — 200 г;
  • цукор — 50 г;
  • сіль — дрібка;
  • розпушувач — 10 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • кефір — 200 мл.

Для начинки:

  • горіхи — 250 г;
  • цукор — 200 г;
  • ванільний цукор — за смаком;
  • кориця — за бажанням;
  • білок — 1 шт.
рецепт печива з горіхами
Приготування печива. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Борошно перетерти з холодним маслом до крихти, додати цукор, сіль і розпушувач.
  2. Додати яйце і кефір, замісити м’яке тісто і залишити на кілька хвилин.
  3. Для начинки подрібнити горіхи, змішати з цукром, ванільним цукром, корицею та білком.
  4. Тісто розкачати, рівномірно розподілити начинку і скрутити в рулет. Нарізати порційними шматочками.
  5. Викласти на деко і випікати при 180°C приблизно 30 хвилин до рум’яної скоринки.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Читайте також:

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

рецепт випічка печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації