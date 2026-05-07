Главная Вкус Просто скрутить и нарезать: печенье на кефире с орехами

Просто скрутить и нарезать: печенье на кефире с орехами

Дата публикации 7 мая 2026 03:04
Печенье с орехами. Фото: smachnenke.com.ua

Это печенье покоряет с первого кусочка своей простотой и насыщенным вкусом. Мягкое тесто на кефире и ароматная ореховая начинка создают идеальное сочетание для домашней выпечки. Готовится без сложных техник — достаточно скрутить рулет и нарезать. Именно тот рецепт, который хочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 500 г;
  • сливочное масло или маргарин — 200 г;
  • сахар — 50 г;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кефир — 200 мл.

Для начинки:

  • орехи — 250 г;
  • сахар — 200 г;
  • ванильный сахар — по вкусу;
  • корица — по желанию;
  • белок — 1 шт.
рецепт печива з горіхами
Приготовление печенья. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Муку перетереть с холодным маслом до крошки, добавить сахар, соль и разрыхлитель.
  2. Добавить яйцо и кефир, замесить мягкое тесто и оставить на несколько минут.
  3. Для начинки измельчить орехи, смешать с сахаром, ванильным сахаром, корицей и белком.
  4. Тесто раскатать, равномерно распределить начинку и свернуть в рулет. Нарезать порционными кусочками.
  5. Выложить на противень и выпекать при 180°C примерно 30 минут до румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
