Просто скрутить и нарезать: печенье на кефире с орехами

Печенье с орехами. Фото: smachnenke.com.ua

Это печенье покоряет с первого кусочка своей простотой и насыщенным вкусом. Мягкое тесто на кефире и ароматная ореховая начинка создают идеальное сочетание для домашней выпечки. Готовится без сложных техник — достаточно скрутить рулет и нарезать. Именно тот рецепт, который хочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 500 г;

сливочное масло или маргарин — 200 г;

сахар — 50 г;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 10 г;

яйцо — 1 шт.;

кефир — 200 мл.

Для начинки:

орехи — 250 г;

сахар — 200 г;

ванильный сахар — по вкусу;

корица — по желанию;

белок — 1 шт.

Приготовление печенья. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Муку перетереть с холодным маслом до крошки, добавить сахар, соль и разрыхлитель. Добавить яйцо и кефир, замесить мягкое тесто и оставить на несколько минут. Для начинки измельчить орехи, смешать с сахаром, ванильным сахаром, корицей и белком. Тесто раскатать, равномерно распределить начинку и свернуть в рулет. Нарезать порционными кусочками. Выложить на противень и выпекать при 180°C примерно 30 минут до румяной корочки.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Читайте также:

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.