Просто скрутить и нарезать: печенье на кефире с орехами
Это печенье покоряет с первого кусочка своей простотой и насыщенным вкусом. Мягкое тесто на кефире и ароматная ореховая начинка создают идеальное сочетание для домашней выпечки. Готовится без сложных техник — достаточно скрутить рулет и нарезать. Именно тот рецепт, который хочется повторять снова и снова.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 500 г;
- сливочное масло или маргарин — 200 г;
- сахар — 50 г;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 10 г;
- яйцо — 1 шт.;
- кефир — 200 мл.
Для начинки:
- орехи — 250 г;
- сахар — 200 г;
- ванильный сахар — по вкусу;
- корица — по желанию;
- белок — 1 шт.
Способ приготовления
- Муку перетереть с холодным маслом до крошки, добавить сахар, соль и разрыхлитель.
- Добавить яйцо и кефир, замесить мягкое тесто и оставить на несколько минут.
- Для начинки измельчить орехи, смешать с сахаром, ванильным сахаром, корицей и белком.
- Тесто раскатать, равномерно распределить начинку и свернуть в рулет. Нарезать порционными кусочками.
- Выложить на противень и выпекать при 180°C примерно 30 минут до румяной корочки.
