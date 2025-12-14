Прозорий холодець без желатину — справжній домашній рецепт із секретами

Прозорий холодець "Справжній" — рецепт без желатину
Справжній холодець — це той, що тримає форму без краплі желатину. У цьому рецепті зібрано головні секрети, як зробити його прозорим і насиченим: повільне варіння, ароматні овочі та правильно знята піна. Результат — класичний український холодець із глибоким смаком і чистим, бурштиновим бульйоном.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- м’ясо (свинина, яловичина або курка) — 1 кг;
- вода — 1 л;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- корінь селери — 1 шт.;
- перець чорний горошком — до свого смаку;
- лавровий лист — 2–3 шт.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
М’ясо ретельно промити, залити холодною водою й поставити на вогонь. Дочекатися закипання, зняти піну й зменшити вогонь до мінімуму. Варити повільно, щоб рідина лише ледь кипіла — саме це забезпечить прозорість холодцю.
Через кілька годин, коли бульйон стане насиченим, додати очищені моркву, цибулю, корінь селери, лавровий лист і перець горошком. Продовжувати варити, доки м’ясо не почне легко відділятися від кісток.
Готовий бульйон обережно процідити через сито або марлю. М’ясо відокремити від кісток, подрібнити й викласти у форми.
Залити гарячим бульйоном і залишити застигати у прохолодному місці. Через кілька годин холодець стане пружним, ароматним і абсолютно прозорим.
