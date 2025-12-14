Прозорий холодець без желатину — справжній домашній рецепт із секретами

Домашній холодець. Фото: smakuiemo.com.ua

Справжній холодець — це той, що тримає форму без краплі желатину. У цьому рецепті зібрано головні секрети, як зробити його прозорим і насиченим: повільне варіння, ароматні овочі та правильно знята піна. Результат — класичний український холодець із глибоким смаком і чистим, бурштиновим бульйоном.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

м’ясо (свинина, яловичина або курка) — 1 кг;

вода — 1 л;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

корінь селери — 1 шт.;

перець чорний горошком — до свого смаку;

лавровий лист — 2–3 шт.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

М’ясо ретельно промити, залити холодною водою й поставити на вогонь. Дочекатися закипання, зняти піну й зменшити вогонь до мінімуму. Варити повільно, щоб рідина лише ледь кипіла — саме це забезпечить прозорість холодцю.

Цибуля та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Через кілька годин, коли бульйон стане насиченим, додати очищені моркву, цибулю, корінь селери, лавровий лист і перець горошком. Продовжувати варити, доки м’ясо не почне легко відділятися від кісток.

М'ясо для холодцю. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий бульйон обережно процідити через сито або марлю. М’ясо відокремити від кісток, подрібнити й викласти у форми.

Холодець у формах. Фото: smakuiemo.com.ua

Залити гарячим бульйоном і залишити застигати у прохолодному місці. Через кілька годин холодець стане пружним, ароматним і абсолютно прозорим.

