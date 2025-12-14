Відео
Прозорий холодець "Справжній" — рецепт без желатину

Прозорий холодець "Справжній" — рецепт без желатину

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 15:44
Прозорий холодець без желатину — справжній домашній рецепт із секретами
Домашній холодець. Фото: smakuiemo.com.ua

Справжній холодець — це той, що тримає форму без краплі желатину. У цьому рецепті зібрано головні секрети, як зробити його прозорим і насиченим: повільне варіння, ароматні овочі та правильно знята піна. Результат — класичний український холодець із глибоким смаком і чистим, бурштиновим бульйоном.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • м’ясо (свинина, яловичина або курка) — 1 кг;
  • вода — 1 л;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • корінь селери — 1 шт.;
  • перець чорний горошком — до свого смаку;
  • лавровий лист — 2–3 шт.;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

М’ясо ретельно промити, залити холодною водою й поставити на вогонь. Дочекатися закипання, зняти піну й зменшити вогонь до мінімуму. Варити повільно, щоб рідина лише ледь кипіла — саме це забезпечить прозорість холодцю.

рецепт холодця без желатина
Цибуля та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Через кілька годин, коли бульйон стане насиченим, додати очищені моркву, цибулю, корінь селери, лавровий лист і перець горошком. Продовжувати варити, доки м’ясо не почне легко відділятися від кісток.

рецепт холодця зі свининою
М'ясо для холодцю. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий бульйон обережно процідити через сито або марлю. М’ясо відокремити від кісток, подрібнити й викласти у форми.

рецепт смачного холодцю
Холодець у формах. Фото: smakuiemo.com.ua

Залити гарячим бульйоном і залишити застигати у прохолодному місці. Через кілька годин холодець стане пружним, ароматним і абсолютно прозорим.

Радимо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів холодцю

Смачний холодець за рецептом бабусі — як зварити його смачним та прозорим. 

Ароматний холодець за рецептом сусідки — 4 важливі хитрощі в приготуванні. 

Святкове заливне з язиком — рецепт від заслуженої артистки України. 

Домашній холодець з куркою до святкового столу, яким ви вразите гостей. 

Не жирний холодець з курки без желатина — завжди застигає. 

рецепт Українська кухня курка свинина холодець яловичина без желатина
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
