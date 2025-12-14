Прозрачный холодец без желатина — настоящий домашний рецепт с секретами

Домашний холодец. Фото: smakuiemo.com.ua

Настоящий холодец — это тот, который держит форму без капли желатина. В этом рецепте собраны главные секреты, как сделать его прозрачным и насыщенным: медленная варка, ароматные овощи и правильно снятая пена. Результат — классический украинский холодец с глубоким вкусом и чистым, янтарным бульоном.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

мясо (свинина, говядина или курица) — 1 кг;

вода — 1 л.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

корень сельдерея — 1 шт.;

перец черный горошком — по своему вкусу;

лавровый лист — 2-3 шт.;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Мясо тщательно промыть, залить холодной водой и поставить на огонь. Дождаться закипания, снять пену и уменьшить огонь до минимума. Варить медленно, чтобы жидкость лишь едва кипела — именно это обеспечит прозрачность холодца.

Лук и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Через несколько часов, когда бульон станет насыщенным, добавить очищенные морковь, лук, корень сельдерея, лавровый лист и перец горошком. Продолжать варить, пока мясо не начнет легко отделяться от костей.

Мясо для холодца. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый бульон осторожно процедить через сито или марлю. Мясо отделить от костей, измельчить и выложить в формы.

Холодец в формах. Фото: smakuiemo.com.ua

Залить горячим бульоном и оставить застывать в прохладном месте. Через несколько часов холодец станет упругим, ароматным и абсолютно прозрачным.

