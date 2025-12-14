Прозрачный холодец без желатина — настоящий домашний рецепт с секретами

Прозрачный холодец "Настоящий" — рецепт без желатина
Настоящий холодец — это тот, который держит форму без капли желатина. В этом рецепте собраны главные секреты, как сделать его прозрачным и насыщенным: медленная варка, ароматные овощи и правильно снятая пена. Результат — классический украинский холодец с глубоким вкусом и чистым, янтарным бульоном.
Вам понадобится:
- мясо (свинина, говядина или курица) — 1 кг;
- вода — 1 л.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- корень сельдерея — 1 шт.;
- перец черный горошком — по своему вкусу;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Мясо тщательно промыть, залить холодной водой и поставить на огонь. Дождаться закипания, снять пену и уменьшить огонь до минимума. Варить медленно, чтобы жидкость лишь едва кипела — именно это обеспечит прозрачность холодца.
Через несколько часов, когда бульон станет насыщенным, добавить очищенные морковь, лук, корень сельдерея, лавровый лист и перец горошком. Продолжать варить, пока мясо не начнет легко отделяться от костей.
Готовый бульон осторожно процедить через сито или марлю. Мясо отделить от костей, измельчить и выложить в формы.
Залить горячим бульоном и оставить застывать в прохладном месте. Через несколько часов холодец станет упругим, ароматным и абсолютно прозрачным.
