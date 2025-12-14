Видео
Прозрачный холодец "Настоящий" — рецепт без желатина

Прозрачный холодец "Настоящий" — рецепт без желатина

Дата публикации 14 декабря 2025 15:44
Прозрачный холодец без желатина — настоящий домашний рецепт с секретами
Домашний холодец. Фото: smakuiemo.com.ua

Настоящий холодец — это тот, который держит форму без капли желатина. В этом рецепте собраны главные секреты, как сделать его прозрачным и насыщенным: медленная варка, ароматные овощи и правильно снятая пена. Результат — классический украинский холодец с глубоким вкусом и чистым, янтарным бульоном.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мясо (свинина, говядина или курица) — 1 кг;
  • вода — 1 л.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • корень сельдерея — 1 шт.;
  • перец черный горошком — по своему вкусу;
  • лавровый лист — 2-3 шт.;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Мясо тщательно промыть, залить холодной водой и поставить на огонь. Дождаться закипания, снять пену и уменьшить огонь до минимума. Варить медленно, чтобы жидкость лишь едва кипела — именно это обеспечит прозрачность холодца.

рецепт холодця без желатина
Лук и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Через несколько часов, когда бульон станет насыщенным, добавить очищенные морковь, лук, корень сельдерея, лавровый лист и перец горошком. Продолжать варить, пока мясо не начнет легко отделяться от костей.

рецепт холодця зі свининою
Мясо для холодца. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый бульон осторожно процедить через сито или марлю. Мясо отделить от костей, измельчить и выложить в формы.

рецепт смачного холодцю
Холодец в формах. Фото: smakuiemo.com.ua

Залить горячим бульоном и оставить застывать в прохладном месте. Через несколько часов холодец станет упругим, ароматным и абсолютно прозрачным.

Советуем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов холодца

Вкусный холодец по рецепту бабушки – как сварить его вкусным и прозрачным.

Ароматный холодец по рецепту соседки — 4 важных ухищрения в приготовлении.

Праздничное заливное с языком – рецепт от заслуженной артистки Украины.

Домашний холодец с курицей к праздничному столу, которым вы поразите гостей.

Не жирный холодец из курицы без желатина – всегда застывает.

рецепт Украинская кухня курица свинина холодец говядина без желатина
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
