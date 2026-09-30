Яблучний пудинг із шоколадом: ніжний домашній десерт із простих продуктів

Шоколадний пудинг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

М’які яблука перетворюються на ніжне пюре, яке після заварювання крохмалем і додавання шоколаду набуває насиченого смаку та приємної кремової текстури. Десерт достатньо охолодити кілька годин, щоб він добре загуснув.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

очищені яблука — 300 г;

вода для тушкування — 100 мл.;

цукор — 40 г;

кукурудзяний крохмаль — 20 г;

холодна вода — 50 мл;

темний шоколад — 90 г (або какао-порошок — 30 г).

Шоколадна паста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати очищені яблука, перекласти в сотейник, додати 100 мл води та тушкувати під кришкою 7–10 хвилин до м’якості. Перетворити яблука на пюре, додати цукор. Розвести крохмаль у 50 мл холодної води та влити до яблучної маси. Повернути на вогонь, постійно помішуючи, довести до перших ознак кипіння й проварити ще близько хвилини. Зняти з вогню, додати поламаний шоколад і перемішати до однорідності. Перекласти пудинг у креманки, накрити та охолоджувати щонайменше 2 години.

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