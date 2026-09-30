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Головна Смак Пудинг смачніший за "Нутеллу": потрібно 300 г яблук та 90 г шоколаду

Пудинг смачніший за "Нутеллу": потрібно 300 г яблук та 90 г шоколаду

Ua ru
30 вересня 2026 03:04
Яблучний пудинг із шоколадом: ніжний домашній десерт із простих продуктів
Шоколадний пудинг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

М’які яблука перетворюються на ніжне пюре, яке після заварювання крохмалем і додавання шоколаду набуває насиченого смаку та приємної кремової текстури. Десерт достатньо охолодити кілька годин, щоб він добре загуснув.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • очищені яблука — 300 г;
  • вода для тушкування — 100 мл.;
  • цукор — 40 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 20 г;
  • холодна вода — 50 мл;
  • темний шоколад — 90 г (або какао-порошок — 30 г).
рецепт шоколадної пасти з яблуками
Шоколадна паста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати очищені яблука, перекласти в сотейник, додати 100 мл води та тушкувати під кришкою 7–10 хвилин до м’якості.
  2. Перетворити яблука на пюре, додати цукор.
  3. Розвести крохмаль у 50 мл холодної води та влити до яблучної маси.
  4. Повернути на вогонь, постійно помішуючи, довести до перших ознак кипіння й проварити ще близько хвилини.
  5. Зняти з вогню, додати поламаний шоколад і перемішати до однорідності.
  6. Перекласти пудинг у креманки, накрити та охолоджувати щонайменше 2 години.

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десерт яблука рецепт шоколад
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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