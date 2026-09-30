Яблучний пудинг із шоколадом: ніжний домашній десерт із простих продуктів

Пудинг смачніший за "Нутеллу": потрібно 300 г яблук та 90 г шоколаду
Ua ru
30 вересня 2026 03:04
Шоколадний пудинг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua
М’які яблука перетворюються на ніжне пюре, яке після заварювання крохмалем і додавання шоколаду набуває насиченого смаку та приємної кремової текстури. Десерт достатньо охолодити кілька годин, щоб він добре загуснув.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- очищені яблука — 300 г;
- вода для тушкування — 100 мл.;
- цукор — 40 г;
- кукурудзяний крохмаль — 20 г;
- холодна вода — 50 мл;
- темний шоколад — 90 г (або какао-порошок — 30 г).
Спосіб приготування
- Нарізати очищені яблука, перекласти в сотейник, додати 100 мл води та тушкувати під кришкою 7–10 хвилин до м’якості.
- Перетворити яблука на пюре, додати цукор.
- Розвести крохмаль у 50 мл холодної води та влити до яблучної маси.
- Повернути на вогонь, постійно помішуючи, довести до перших ознак кипіння й проварити ще близько хвилини.
- Зняти з вогню, додати поламаний шоколад і перемішати до однорідності.
- Перекласти пудинг у креманки, накрити та охолоджувати щонайменше 2 години.
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