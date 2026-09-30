Яблочный пудинг с шоколадом: нежный домашний десерт из простых продуктов

Шоколадный пудинг с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Мягкие яблоки превращаются в нежное пюре, которое после заваривания крахмалом и добавления шоколада приобретает насыщенный вкус и приятную кремовую текстуру. Десерт достаточно охладить в течение нескольких часов, чтобы он хорошо загустел.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

очищенные яблоки — 300 г;

вода для тушения — 100 мл;

сахар — 40 г;

кукурузный крахмал — 20 г;

холодная вода — 50 мл;

темный шоколад — 90 г (или какао-порошок — 30 г).

Шоколадная паста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Нарезать очищенные яблоки, переложить в сотейник, добавить 100 мл воды и тушить под крышкой 7–10 минут до мягкости. Измельчить яблоки в пюре, добавить сахар. Развести крахмал в 50 мл холодной воды и влить в яблочную массу. Вернуть на огонь, постоянно помешивая, довести до первых признаков кипения и проварить ещё около минуты. Снять с огня, добавить поломанный шоколад и перемешать до однородности. Переложить пудинг в креманки, накрыть и охлаждать не менее 2 часов.

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