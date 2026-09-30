Яблочный пудинг с шоколадом: нежный домашний десерт из простых продуктов

Пудинг вкуснее "Нутеллы": понадобится 300 г яблок и 90 г шоколада
Ua ru
30 сентября 2026 03:04
Шоколадный пудинг с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua
Мягкие яблоки превращаются в нежное пюре, которое после заваривания крахмалом и добавления шоколада приобретает насыщенный вкус и приятную кремовую текстуру. Десерт достаточно охладить в течение нескольких часов, чтобы он хорошо загустел.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- очищенные яблоки — 300 г;
- вода для тушения — 100 мл;
- сахар — 40 г;
- кукурузный крахмал — 20 г;
- холодная вода — 50 мл;
- темный шоколад — 90 г (или какао-порошок — 30 г).
Способ приготовления
- Нарезать очищенные яблоки, переложить в сотейник, добавить 100 мл воды и тушить под крышкой 7–10 минут до мягкости.
- Измельчить яблоки в пюре, добавить сахар.
- Развести крахмал в 50 мл холодной воды и влить в яблочную массу.
- Вернуть на огонь, постоянно помешивая, довести до первых признаков кипения и проварить ещё около минуты.
- Снять с огня, добавить поломанный шоколад и перемешать до однородности.
- Переложить пудинг в креманки, накрыть и охлаждать не менее 2 часов.
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