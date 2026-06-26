Домашній кетчуп на зиму густий томатний соус без крохмалю: рецепт приготування

Рецепт домашнього кетчупа на зиму: смачніше за магазинний
Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 14:44
Домашній кетчуп. Фото: кадр з відео
Ароматний домашній кетчуп з м’ясистих томатів виходить густим, насиченим і набагато смачнішим за магазинний. Завдяки правильному уварюванню та спеціям він має глибокий смак і добре зберігається всю зиму.
Рецепт опублікували Allnews, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори м’ясисті — 2 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- солодкий перець — 1 шт.;
- цукор — 2–3 ст. л.;
- сіль — 1 ст. л.;
- оцет яблучний 6% — 2 ст. л.;
- гвоздика — 3–4 шт.;
- кориця — 1 паличка;
- запашний перець — 4–5 горошин.
Спосіб приготування
- Помідори нарізати, цибулю та перець додати до них і подрібнити блендером до пюреподібної маси.
- Проварити близько 10 хвилин, після чого протерти через сито для отримання однорідної текстури.
- Отриману масу уварювати на слабкому вогні без кришки до загустіння.
- Додати сіль, цукор і спеції, загорнуті в марлю. За 15–20 хвилин до готовності спеції прибрати.
- Наприкінці влити оцет, перемішати та ще трохи проварити.
- Розлити гарячий кетчуп у стерилізовані банки та закрити кришками.
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