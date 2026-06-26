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Головна Смак Рецепт домашнього кетчупа на зиму: смачніше за магазинний

Рецепт домашнього кетчупа на зиму: смачніше за магазинний

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 14:44
Домашній кетчуп на зиму густий томатний соус без крохмалю: рецепт приготування
Домашній кетчуп. Фото: кадр з відео

Ароматний домашній кетчуп з м’ясистих томатів виходить густим, насиченим і набагато смачнішим за магазинний. Завдяки правильному уварюванню та спеціям він має глибокий смак і добре зберігається всю зиму.

Рецепт опублікували Allnews, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори м’ясисті — 2 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • солодкий перець — 1 шт.;
  • цукор — 2–3 ст. л.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • оцет яблучний 6% — 2 ст. л.;
  • гвоздика — 3–4 шт.;
  • кориця — 1 паличка;
  • запашний перець — 4–5 горошин.
рецепт домашнього кетчупа
Домашній кетчуп. Фото: allnews

Спосіб приготування 

  1. Помідори нарізати, цибулю та перець додати до них і подрібнити блендером до пюреподібної маси.
  2. Проварити близько 10 хвилин, після чого протерти через сито для отримання однорідної текстури.
  3. Отриману масу уварювати на слабкому вогні без кришки до загустіння.
  4. Додати сіль, цукор і спеції, загорнуті в марлю. За 15–20 хвилин до готовності спеції прибрати.
  5. Наприкінці влити оцет, перемішати та ще трохи проварити.
  6. Розлити гарячий кетчуп у стерилізовані банки та закрити кришками.

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рецепт заготівля на зиму кетчуп
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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