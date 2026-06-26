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Главная Вкус Рецепт домашнего кетчупа на зиму: вкуснее магазинного

Рецепт домашнего кетчупа на зиму: вкуснее магазинного

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 14:44
Домашний кетчуп на зиму — густой томатный соус без крахмала: рецепт приготовления
Домашний кетчуп. Фото: кадр из видео

Ароматный домашний кетчуп из мясистых помидоров получается густым, насыщенным и гораздо вкуснее магазинного. Благодаря правильному увариванию и специям он обладает насыщенным вкусом и хорошо хранится всю зиму.

Рецепт опубликовал Allnews, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мясистые помидоры — 2 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • сахар — 2–3 ст. л.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • яблочный уксус 6% — 2 ст. л.;
  • гвоздика — 3–4 шт.;
  • корица — 1 палочка;
  • душистый перец — 4–5 горошин.
рецепт домашнього кетчупа
Домашний кетчуп. Фото: allnews

Способ приготовления

  1. Помидоры нарезать, добавить к ним лук и перец и измельчить блендером до пюреобразной массы.
  2. Проварить около 10 минут, после чего протереть через сито для получения однородной текстуры.
  3. Полученную массу уваривать на слабом огне без крышки до загустения.
  4. Добавить соль, сахар и специи, завернутые в марлю. За 15–20 минут до готовности специи убрать.
  5. В конце влить уксус, перемешать и еще немного проварить.
  6. Разлить горячий кетчуп в стерилизованные банки и закрыть крышками.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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