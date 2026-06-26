Домашний кетчуп на зиму — густой томатный соус без крахмала: рецепт приготовления

Рецепт домашнего кетчупа на зиму: вкуснее магазинного
Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 14:44
Домашний кетчуп. Фото: кадр из видео
Ароматный домашний кетчуп из мясистых помидоров получается густым, насыщенным и гораздо вкуснее магазинного. Благодаря правильному увариванию и специям он обладает насыщенным вкусом и хорошо хранится всю зиму.
Рецепт опубликовал Allnews, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мясистые помидоры — 2 кг;
- лук — 2 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- сахар — 2–3 ст. л.;
- соль — 1 ст. л.;
- яблочный уксус 6% — 2 ст. л.;
- гвоздика — 3–4 шт.;
- корица — 1 палочка;
- душистый перец — 4–5 горошин.
Способ приготовления
- Помидоры нарезать, добавить к ним лук и перец и измельчить блендером до пюреобразной массы.
- Проварить около 10 минут, после чего протереть через сито для получения однородной текстуры.
- Полученную массу уваривать на слабом огне без крышки до загустения.
- Добавить соль, сахар и специи, завернутые в марлю. За 15–20 минут до готовности специи убрать.
- В конце влить уксус, перемешать и еще немного проварить.
- Разлить горячий кетчуп в стерилизованные банки и закрыть крышками.
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