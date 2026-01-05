Рецепт маринованої капусти — ідеальні пропорції та швидке приготування з фото

Марнована капуста. Фото: кадр з відео

Маринована капуста за правильними пропорціями завжди виходить хрумкою, соковитою та збалансованою на смак. Цей рецепт підходить для щоденного столу й святкових закусок. Просте приготування та зрозумілий склад роблять його універсальним навіть для тих, хто готує вперше. Завдяки точним пропорціям інгредієнтів капуста маринується швидко та зберігає природну свіжість.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

капуста білокачанна — 1 кг;

морква — 100 г;

вода — 500 мл.;

сіль — 1 ст. л. з гіркою;

цукор — 80 г;

оцет 6 % — 100 мл або оцет 9 % — 70 мл;

лавровий лист — 1 шт.;

перець чорний горошком — 6–8 шт.

Спосіб приготування

Капусту очистити від верхнього листя, нашаткувати тонкою соломкою та перекласти у велику миску. Моркву очистити, натерти на великій тертці та додати до капусти. Овочі акуратно перемішати руками, не перетираючи, щоб капуста залишилася хрумкою.

Капуста та морква. Фото: кадр з відео

Для маринаду у каструлі з’єднати воду, сіль і цукор, поставити на середній вогонь та довести до кипіння. Додати лавровий лист і чорний перець горошком, проварити кілька хвилин, щоб спеції розкрили аромат. Зняти маринад з вогню та влити оцет, обережно перемішати.

Приготування маринаду. Фото: кадр з відео

Гарячим маринадом залити капусту з морквою, щоб рідина повністю покривала овочі. Щільно притиснути капусту ложкою або лопаткою, накрити миску тарілкою та залишити при кімнатній температурі до повного охолодження. Після цього перенести капусту в холодильник і витримати кілька годин до готовності.

Капуста в маринаді. Фото: кадр з відео

Готову мариновану капусту зберігати в холодильнику в закритому контейнері. Перед подачею перемішати та за потреби доповнити рослинною олією або свіжою зеленню.

