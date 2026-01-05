Рецепт маринованной капусты — идеальные пропорции и быстрое приготовление с фото

Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Маринованная капуста при правильных пропорциях всегда получается хрустящей, сочной и сбалансированной на вкус. Этот рецепт подходит для ежедневного стола и праздничных закусок. Простое приготовление и понятный состав делают его универсальным даже для тех, кто готовит впервые. Благодаря точным пропорциям ингредиентов капуста маринуется быстро и сохраняет естественную свежесть.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

капуста белокочанная — 1 кг;

морковь — 100 г;

вода — 500 мл.;

соль — 1 ст. л. с горкой;

сахар — 80 г;

уксус 6% — 100 мл. или уксус 9% — 70 мл.;

лавровый лист — 1 шт;

перец черный горошком — 6-8 шт.

Способ приготовления

Капусту очистить от верхних листьев, нашинковать тонкой соломкой и переложить в большую миску. Морковь очистить, натереть на крупной терке и добавить к капусте. Овощи аккуратно перемешать руками, не перетирая, чтобы капуста осталась хрустящей.

Капуста и морковь. Фото: кадр из видео

Для маринада в кастрюле соединить воду, соль и сахар, поставить на средний огонь и довести до кипения. Добавить лавровый лист и черный перец горошком, проварить несколько минут, чтобы специи раскрыли аромат. Снять маринад с огня и влить уксус, осторожно перемешать.

Приготовление маринада. Фото: кадр из видео

Горячим маринадом залить капусту с морковью, чтобы жидкость полностью покрывала овощи. Плотно прижать капусту ложкой или лопаткой, накрыть миску тарелкой и оставить при комнатной температуре до полного остывания. После этого перенести капусту в холодильник и выдержать несколько часов до готовности.

Капуста в маринаде. Фото: кадр из видео

Готовую маринованную капусту хранить в холодильнике в закрытом контейнере. Перед подачей перемешать и при необходимости дополнить растительным маслом или свежей зеленью.

