Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рецепт маринованной капусты — идеальные пропорции ингредиентов

Рецепт маринованной капусты — идеальные пропорции ингредиентов

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 01:04
Рецепт маринованной капусты — идеальные пропорции и быстрое приготовление с фото
Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Маринованная капуста при правильных пропорциях всегда получается хрустящей, сочной и сбалансированной на вкус. Этот рецепт подходит для ежедневного стола и праздничных закусок. Простое приготовление и понятный состав делают его универсальным даже для тех, кто готовит впервые. Благодаря точным пропорциям ингредиентов капуста маринуется быстро и сохраняет естественную свежесть.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста белокочанная — 1 кг;
  • морковь — 100 г;
  • вода — 500 мл.;
  • соль — 1 ст. л. с горкой;
  • сахар — 80 г;
  • уксус 6% — 100 мл. или уксус 9% — 70 мл.;
  • лавровый лист — 1 шт;
  • перец черный горошком — 6-8 шт.

Способ приготовления

Капусту очистить от верхних листьев, нашинковать тонкой соломкой и переложить в большую миску. Морковь очистить, натереть на крупной терке и добавить к капусте. Овощи аккуратно перемешать руками, не перетирая, чтобы капуста осталась хрустящей.

рецепт маринованої капусти
Капуста и морковь. Фото: кадр из видео

Для маринада в кастрюле соединить воду, соль и сахар, поставить на средний огонь и довести до кипения. Добавить лавровый лист и черный перец горошком, проварить несколько минут, чтобы специи раскрыли аромат. Снять маринад с огня и влить уксус, осторожно перемешать.

швидкий рецепт маринованої капусти
Приготовление маринада. Фото: кадр из видео

Горячим маринадом залить капусту с морковью, чтобы жидкость полностью покрывала овощи. Плотно прижать капусту ложкой или лопаткой, накрыть миску тарелкой и оставить при комнатной температуре до полного остывания. После этого перенести капусту в холодильник и выдержать несколько часов до готовности.

простий рецепт маринованої капусти
Капуста в маринаде. Фото: кадр из видео

Готовую маринованную капусту хранить в холодильнике в закрытом контейнере. Перед подачей перемешать и при необходимости дополнить растительным маслом или свежей зеленью.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

капуста салат рецепт маринад маринованная капуста
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации