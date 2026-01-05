Рецепт маринованной капусты — идеальные пропорции и быстрое приготовление с фото

Рецепт маринованной капусты — идеальные пропорции ингредиентов
Маринованная капуста при правильных пропорциях всегда получается хрустящей, сочной и сбалансированной на вкус. Этот рецепт подходит для ежедневного стола и праздничных закусок. Простое приготовление и понятный состав делают его универсальным даже для тех, кто готовит впервые. Благодаря точным пропорциям ингредиентов капуста маринуется быстро и сохраняет естественную свежесть.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- капуста белокочанная — 1 кг;
- морковь — 100 г;
- вода — 500 мл.;
- соль — 1 ст. л. с горкой;
- сахар — 80 г;
- уксус 6% — 100 мл. или уксус 9% — 70 мл.;
- лавровый лист — 1 шт;
- перец черный горошком — 6-8 шт.
Способ приготовления
Капусту очистить от верхних листьев, нашинковать тонкой соломкой и переложить в большую миску. Морковь очистить, натереть на крупной терке и добавить к капусте. Овощи аккуратно перемешать руками, не перетирая, чтобы капуста осталась хрустящей.
Для маринада в кастрюле соединить воду, соль и сахар, поставить на средний огонь и довести до кипения. Добавить лавровый лист и черный перец горошком, проварить несколько минут, чтобы специи раскрыли аромат. Снять маринад с огня и влить уксус, осторожно перемешать.
Горячим маринадом залить капусту с морковью, чтобы жидкость полностью покрывала овощи. Плотно прижать капусту ложкой или лопаткой, накрыть миску тарелкой и оставить при комнатной температуре до полного остывания. После этого перенести капусту в холодильник и выдержать несколько часов до готовности.
Готовую маринованную капусту хранить в холодильнике в закрытом контейнере. Перед подачей перемешать и при необходимости дополнить растительным маслом или свежей зеленью.
