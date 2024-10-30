Поживний смузі з гарбуза від Євгена Клопотенка — покроковий рецепт

Рецепт поживного смузі з гарбуза від Євгена Клопотенка
Відкрийте для себе смачний та корисний рецепт смузі з гарбуза від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка! Цей поживний напій ідеально підходить для сніданку чи перекусу, надаючи енергію та заряд бадьорості на цілий день. Легкий у приготуванні та наповнений корисними інгредієнтами, він стане чудовою альтернативою звичайним напоям.
Рецепт опублікували на сайті Євгена Клопотенка.
Вам знадобиться:
- 500 г гарбуза;
- 1 банан;
- 150 мл йогурта;
- 1 ст. л. меду;
- 5 г ванільного цукру.
Який гарбуз обрати
Для смузі найкраще обирати мускатний гарбуз "Баттернат", оскільки він має м’яку текстуру, природну солодкість і легко змішується з іншими інгредієнтами. Такий гарбуз має насичений смак і кремову консистенцію, що ідеально підходить для смузі. Також він багатий на корисні речовини, як-от вітаміни A та C, а також клітковину.
Для цього рецепту потрібно відварити гарбуз, але якщо ви маєте більше часу, радимо запекти у формі під фольгою. Буде достатньо десь 40 хвилин за температури 180 ºС, але краще орієнтуйтесь на свою духовку.
Спосіб приготування
Почистіть та поріжте кубиком 500 г гарбуза. Відваріть його протягом 15-20 хвилин до мʼякості.
Додайте до блендера відварений гарбуз, 1 банан, 150 мл йогурту, 1 ст. л. меду та 5 г ванільного цукру. Перебийте масу до однорідного стану. Готово!
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