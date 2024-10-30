Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Рецепт поживного смузі з гарбуза від Євгена Клопотенка arrow

Рецепт поживного смузі з гарбуза від Євгена Клопотенка

30 жовтня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Поживний смузі з гарбуза від Євгена Клопотенка — покроковий рецепт
Гарбузовий смузі. Фото: klopotenko.com
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Відкрийте для себе смачний та корисний рецепт смузі з гарбуза від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка! Цей поживний напій ідеально підходить для сніданку чи перекусу, надаючи енергію та заряд бадьорості на цілий день. Легкий у приготуванні та наповнений корисними інгредієнтами, він стане чудовою альтернативою звичайним напоям. 

Рецепт опублікували на сайті Євгена Клопотенка

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 500 г гарбуза;
  • 1 банан;
  • 150 мл йогурта;
  • 1 ст. л. меду;
  • 5 г ванільного цукру. 

Який гарбуз обрати 

Для смузі найкраще обирати мускатний гарбуз "Баттернат", оскільки він має м’яку текстуру, природну солодкість і легко змішується з іншими інгредієнтами. Такий гарбуз має насичений смак і кремову консистенцію, що ідеально підходить для смузі. Також він багатий на корисні речовини, як-от вітаміни A та C, а також клітковину. 

Для цього рецепту потрібно відварити гарбуз, але якщо ви маєте більше часу, радимо запекти у формі під фольгою. Буде достатньо десь 40 хвилин за температури 180 ºС, але краще орієнтуйтесь на свою духовку.

Спосіб приготування 

Почистіть та поріжте кубиком 500 г гарбуза. Відваріть його протягом 15-20 хвилин до мʼякості. 

Додайте до блендера відварений гарбуз, 1 банан, 150 мл йогурту, 1 ст. л. меду та 5 г ванільного цукру. Перебийте масу до однорідного стану. Готово!

Пропонуємо вам нашу добірку найкращих рецептів з гарбуза

Рецепт гарбузових кексів із горіхами — корисна та смачна випічка для дітей. 

А цей осінній десерт сподобається навіть тим, хто не любить гарбуз, — мармуровий гарбузово-сирний пиріг

Ще радимо зберегти рецепт гарбузового супу — фаворит осені, який сподобається всім. 

Також пропонуємо звернути увагу на найкращий десерт з гарбуза — рецепт, який вартий вашої уваги. 

Ще один рецепт з гарбуза, діти не здогадаються, що він там є, — гарбузова запіканка із сиром.

гарбуз імунітет Євген Клопотенко смузі вітаміни

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 ВЛК під час відстрочки — виняток, коли це можливо

00:30 Взимку годинами можемо залишитись без світла — голова Укренерго

00:08 Солдати КНДР перебувають в 50 км від кордону з Україною, — ЗМІ

29 жовтня 2024

23:56 У Курській області заявили про атаку БпЛА — відео наслідків

23:54 Серед солдатів КНДР у Росії є підлітки — дані розвідки

23:53 На Закарпатті судили жінку, яка переправляла чоловіків за кордон

23:31 Київ затягнув смог — в яких районах найбільша небезпека

23:31 У ЗСУ заявили, що на півдні перебувають 200 тис. росіян — відео

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

23:02 Холод насувається — яка погода буде в Одесі 30 жовтня

22:59 МОЗ запровадило санкції проти очільників МСЕК — що заборонили

00:30 ВЛК під час відстрочки — виняток, коли це можливо

00:30 Взимку годинами можемо залишитись без світла — голова Укренерго

00:08 Солдати КНДР перебувають в 50 км від кордону з Україною, — ЗМІ

29 жовтня 2024

23:56 У Курській області заявили про атаку БпЛА — відео наслідків

23:54 Серед солдатів КНДР у Росії є підлітки — дані розвідки

23:53 На Закарпатті судили жінку, яка переправляла чоловіків за кордон

23:31 Київ затягнув смог — в яких районах найбільша небезпека

23:31 У ЗСУ заявили, що на півдні перебувають 200 тис. росіян — відео

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

23:02 Холод насувається — яка погода буде в Одесі 30 жовтня

22:59 МОЗ запровадило санкції проти очільників МСЕК — що заборонили

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні