Питательный смузи из тыквы от Евгения Клопотенко — пошаговый рецепт

Рецепт питательного смузи из тыквы от Евгения Клопотенко
Откройте для себя вкусный и полезный рецепт смузи из тыквы от известного шеф-повара Евгения Клопотенко! Этот питательный напиток идеально подходит для завтрака или перекуса, обеспечивая энергию и заряд бодрости на целый день. Легкий в приготовлении и наполненный полезными ингредиентами, он станет отличной альтернативой обычным напиткам.
Рецепт опубликовали на сайте Евгения Клопотенко.
Вам понадобится:
- 500 г тыквы;
- 1 банан;
- 150 мл йогурта;
- 1 ст. л. меда;
- 5 г ванильного сахара.
Какую тыкву выбрать
Для смузи лучше выбирать мускатную тыкву "Баттернат", поскольку она имеет мягкую текстуру, природную сладость и легко смешивается с другими ингредиентами. Такая тыква имеет насыщенный вкус и кремовую консистенцию, она идеально подходит для смузи. Также он богат полезными веществами, такими как витамины A и C, а также клетчатка.
Для этого рецепта нужно отварить тыкву, но если у вас больше времени, советуем запечь в форме под фольгой. Достаточно будет примерно 40 минут при 180 ºС, но лучше ориентируйтесь на свою духовку.
Способ приготовления
Очистите и порежьте кубиком 500 г тыквы. Отварите его в течение 15-20 минут до мягкости.
Добавьте к блендеру отварную тыкву, 1 банан, 150 мл йогурта, 1 ст. л. меда и 5 г ванильного сахара. Перебейте массу до однородного состояния. Готово!
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