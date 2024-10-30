Питательный смузи из тыквы от Евгения Клопотенко — пошаговый рецепт

Тыквенный смузи. Фото: klopotenko.com

Откройте для себя вкусный и полезный рецепт смузи из тыквы от известного шеф-повара Евгения Клопотенко! Этот питательный напиток идеально подходит для завтрака или перекуса, обеспечивая энергию и заряд бодрости на целый день. Легкий в приготовлении и наполненный полезными ингредиентами, он станет отличной альтернативой обычным напиткам.

Рецепт опубликовали на сайте Евгения Клопотенко.

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Вам понадобится:

500 г тыквы;

1 банан;

150 мл йогурта;

1 ст. л. меда;

5 г ванильного сахара.

Какую тыкву выбрать

Для смузи лучше выбирать мускатную тыкву "Баттернат", поскольку она имеет мягкую текстуру, природную сладость и легко смешивается с другими ингредиентами. Такая тыква имеет насыщенный вкус и кремовую консистенцию, она идеально подходит для смузи. Также он богат полезными веществами, такими как витамины A и C, а также клетчатка.

Для этого рецепта нужно отварить тыкву, но если у вас больше времени, советуем запечь в форме под фольгой. Достаточно будет примерно 40 минут при 180 ºС, но лучше ориентируйтесь на свою духовку.

Способ приготовления

Очистите и порежьте кубиком 500 г тыквы. Отварите его в течение 15-20 минут до мягкости.

Добавьте к блендеру отварную тыкву, 1 банан, 150 мл йогурта, 1 ст. л. меда и 5 г ванильного сахара. Перебейте массу до однородного состояния. Готово!

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