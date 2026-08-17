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Рецепт соковитої запіканки з фаршем та сиром: з'їдають до крихти

17 серпня 2026 21:04
Картопляна запіканка з фаршем і сиром на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Коли потрібно приготувати ситну вечерю для всієї родини з простих продуктів, ця ніжна картопляна запіканка з фаршем стане чудовим варіантом. Тонкі скибочки картоплі, соковитий фарш, вершковий соус бешамель та золотиста сирна скоринка смакують неперевершено.

Рецептом поділилися на кулінарному сайті "Господинька", передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • фарш — 750 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • суха аджика — 1 ст. л.;
  • чорний мелений перець — ½ ч. л.;
  • часниковий порошок — ½ ч. л.;
  • сіль — за смаком;
  • картопля — 1 кг;
  • італійські трави — 1 ч. л.;
  • моцарела — 180 г;
  • свіжа петрушка — кілька гілочок.

Для соусу бешамель:

  • вершкове масло — 40 г;
  • борошно — 45 г;
  • молоко — 500 мл;
  • мускатний горіх — дрібка;
  • чорний перець — дрібка;
  • сіль — 1 ч. л.

 

Картопляна запіканка з фаршем і сиром на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. До фаршу додайте яйце, суху аджику, чорний перець, часниковий порошок та сіль за смаком. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися.
  2. Картоплю очистьте та наріжте тонкими скибочками. Залийте окропом і залиште на 15-20 хвилин.
  3. Потім воду злийте, а картоплю добре промокніть паперовими рушниками. Завдяки цьому вона швидше приготується в духовці та вийде ніжною.
  4. Додайте до картоплі сіль, італійські трави та трохи чорного перцю.
  5. Форму для запікання змастіть та почергово викладіть шарами картоплю і підготовлений фарш.
  6. Для соусу бешамель розтопіть у сковороді вершкове масло.
  7. Додайте борошно та добре перемішайте.
  8. Поступово вливайте молоко, постійно помішуючи вінчиком, щоб соус залишався однорідним і без грудочок.
  9. Додайте сіль, дрібку чорного перцю та мускатного горіха.
  10. Варіть на невеликому вогні, постійно помішуючи, доки бешамель не загусне.
  11. Залийте картоплю з фаршем готовим вершковим соусом.
  12. Поставте форму в розігріту до 180°C духовку та запікайте приблизно 50-60 хвилин, доки картопля та м'ясо повністю не приготуються.
  13. Моцарелу натріть на тертці та щедро посипте запіканку.
  14. Збільште температуру духовки до 200°C і запікайте ще близько 10 хвилин, щоб сир розплавився та вкрився апетитною золотистою скоринкою.
  15. Перед подачею посипте картопляну запіканку свіжою петрушкою.

Страва виходить соковитою всередині, вершковою завдяки соусу бешамель та ситною — те, що потрібно для смачної домашньої вечері.

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