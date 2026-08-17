Рецепт соковитої запіканки з фаршем та сиром: з'їдають до крихти
Коли потрібно приготувати ситну вечерю для всієї родини з простих продуктів, ця ніжна картопляна запіканка з фаршем стане чудовим варіантом. Тонкі скибочки картоплі, соковитий фарш, вершковий соус бешамель та золотиста сирна скоринка смакують неперевершено.
Рецептом поділилися на кулінарному сайті "Господинька", передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- фарш — 750 г;
- яйце — 1 шт.;
- суха аджика — 1 ст. л.;
- чорний мелений перець — ½ ч. л.;
- часниковий порошок — ½ ч. л.;
- сіль — за смаком;
- картопля — 1 кг;
- італійські трави — 1 ч. л.;
- моцарела — 180 г;
- свіжа петрушка — кілька гілочок.
Для соусу бешамель:
- вершкове масло — 40 г;
- борошно — 45 г;
- молоко — 500 мл;
- мускатний горіх — дрібка;
- чорний перець — дрібка;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- До фаршу додайте яйце, суху аджику, чорний перець, часниковий порошок та сіль за смаком. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися.
- Картоплю очистьте та наріжте тонкими скибочками. Залийте окропом і залиште на 15-20 хвилин.
- Потім воду злийте, а картоплю добре промокніть паперовими рушниками. Завдяки цьому вона швидше приготується в духовці та вийде ніжною.
- Додайте до картоплі сіль, італійські трави та трохи чорного перцю.
- Форму для запікання змастіть та почергово викладіть шарами картоплю і підготовлений фарш.
- Для соусу бешамель розтопіть у сковороді вершкове масло.
- Додайте борошно та добре перемішайте.
- Поступово вливайте молоко, постійно помішуючи вінчиком, щоб соус залишався однорідним і без грудочок.
- Додайте сіль, дрібку чорного перцю та мускатного горіха.
- Варіть на невеликому вогні, постійно помішуючи, доки бешамель не загусне.
- Залийте картоплю з фаршем готовим вершковим соусом.
- Поставте форму в розігріту до 180°C духовку та запікайте приблизно 50-60 хвилин, доки картопля та м'ясо повністю не приготуються.
- Моцарелу натріть на тертці та щедро посипте запіканку.
- Збільште температуру духовки до 200°C і запікайте ще близько 10 хвилин, щоб сир розплавився та вкрився апетитною золотистою скоринкою.
- Перед подачею посипте картопляну запіканку свіжою петрушкою.
Страва виходить соковитою всередині, вершковою завдяки соусу бешамель та ситною — те, що потрібно для смачної домашньої вечері.
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