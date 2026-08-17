Рецепт соковитої запіканки з фаршем та сиром: з'їдають до крихти

Картопляна запіканка з фаршем і сиром на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Коли потрібно приготувати ситну вечерю для всієї родини з простих продуктів, ця ніжна картопляна запіканка з фаршем стане чудовим варіантом. Тонкі скибочки картоплі, соковитий фарш, вершковий соус бешамель та золотиста сирна скоринка смакують неперевершено.

Рецептом поділилися на кулінарному сайті "Господинька", передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

фарш — 750 г;

яйце — 1 шт.;

суха аджика — 1 ст. л.;

чорний мелений перець — ½ ч. л.;

часниковий порошок — ½ ч. л.;

сіль — за смаком;

картопля — 1 кг;

італійські трави — 1 ч. л.;

моцарела — 180 г;

свіжа петрушка — кілька гілочок.

Для соусу бешамель:

вершкове масло — 40 г;

борошно — 45 г;

молоко — 500 мл;

мускатний горіх — дрібка;

чорний перець — дрібка;

сіль — 1 ч. л.

Картопляна запіканка з фаршем і сиром на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

До фаршу додайте яйце, суху аджику, чорний перець, часниковий порошок та сіль за смаком. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися. Картоплю очистьте та наріжте тонкими скибочками. Залийте окропом і залиште на 15-20 хвилин. Потім воду злийте, а картоплю добре промокніть паперовими рушниками. Завдяки цьому вона швидше приготується в духовці та вийде ніжною. Додайте до картоплі сіль, італійські трави та трохи чорного перцю. Форму для запікання змастіть та почергово викладіть шарами картоплю і підготовлений фарш. Для соусу бешамель розтопіть у сковороді вершкове масло. Додайте борошно та добре перемішайте. Поступово вливайте молоко, постійно помішуючи вінчиком, щоб соус залишався однорідним і без грудочок. Додайте сіль, дрібку чорного перцю та мускатного горіха. Варіть на невеликому вогні, постійно помішуючи, доки бешамель не загусне. Залийте картоплю з фаршем готовим вершковим соусом. Поставте форму в розігріту до 180°C духовку та запікайте приблизно 50-60 хвилин, доки картопля та м'ясо повністю не приготуються. Моцарелу натріть на тертці та щедро посипте запіканку. Збільште температуру духовки до 200°C і запікайте ще близько 10 хвилин, щоб сир розплавився та вкрився апетитною золотистою скоринкою. Перед подачею посипте картопляну запіканку свіжою петрушкою.

Страва виходить соковитою всередині, вершковою завдяки соусу бешамель та ситною — те, що потрібно для смачної домашньої вечері.

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