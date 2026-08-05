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Головна Смак Рецепт торта "Секунда" за 25 хвилин: знадобиться 3 яйця та 500 мл. молока

Рецепт торта "Секунда" за 25 хвилин: знадобиться 3 яйця та 500 мл. молока

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 03:04
Торт Секунда за простим рецептом: ніжний десерт без складних коржів
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться швидко приготувати домашній торт без зайвих клопотів, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Просте тісто, ніжний крем і мінімум часу — вже зовсім скоро на столі буде десерт, який чудово підійде і до сімейного чаювання, і до святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — 1 склянка;
  • сода — 1 ч. л.;
  • кефір — 1 склянка;
  • ванілін або ванільний цукор — до смаку;
  • борошно — 1 склянка;
  • олія — 3 ст. л.

Для крему:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 50 г;
  • тепле молоко — 500 мл;
  • ванілін або ванільний цукор — до смаку;
  • сметана 20% — 100 г.
рецепт домашнього торта
Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Для тіста змішати яйця, сіль, цукор, соду, розчинену в кефірі, ванілін, борошно та олію.
  2. Перелити тісто у форму, застелену пергаментом, і випікати приблизно 25 хвилин при 180 °C. Остиглий корж розрізати на три частини.
  3. Для крему змішати яйце, цукор і крохмаль, поступово влити тепле молоко та варити до загустіння.
  4. Охолодити, після чого змішати зі сметаною та ваніліном.
  5. Змастити кремом усі коржі, а також верх і боки торта.
  6. За бажанням прикрасити горіхами, вафельною крихтою або шоколадом.
  7. Дати десерту постояти 20–30 хвилин, після чого подавати до столу.

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торт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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