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Главная Вкус Рецепт торта "Секунда" за 25 минут: понадобятся 3 яйца и 500 мл молока

Рецепт торта "Секунда" за 25 минут: понадобятся 3 яйца и 500 мл молока

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 03:04
Торт Секунда по простому рецепту: нежный десерт без сложных коржей
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется быстро приготовить домашний торт без лишних хлопот, этот рецепт станет настоящей находкой. Простое тесто, нежный крем и минимум времени — уже совсем скоро на столе появится десерт, который прекрасно подойдет и к семейному чаепитию, и к праздничному столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 стакан;
  • сода — 1 ч. л.;
  • кефир — 1 стакан;
  • ванилин или ванильный сахар — по вкусу;
  • мука — 1 стакан;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Для крема:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • кукурузный крахмал — 50 г;
  • теплое молоко — 500 мл;
  • ванилин или ванильный сахар — по вкусу;
  • сметана 20% — 100 г.
рецепт домашнього торта
Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Для теста смешать яйца, соль, сахар, соду, растворенную в кефире, ванилин, муку и растительное масло.
  2. Перелить тесто в форму, застеленную пергаментом, и выпекать примерно 25 минут при 180 °C. Остывший корж разрезать на три части.
  3. Для крема смешать яйцо, сахар и крахмал, постепенно влить теплое молоко и варить до загустения.
  4. Остудить, после чего смешать со сметаной и ванилином.
  5. Смазать кремом все коржи, а также верх и бока торта.
  6. По желанию украсить орехами, вафельной крошкой или шоколадом.
  7. Дать десерту постоять 20–30 минут, после чего подавать к столу.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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