Торт Секунда по простому рецепту: нежный десерт без сложных коржей

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется быстро приготовить домашний торт без лишних хлопот, этот рецепт станет настоящей находкой. Простое тесто, нежный крем и минимум времени — уже совсем скоро на столе появится десерт, который прекрасно подойдет и к семейному чаепитию, и к праздничному столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 стакан;

сода — 1 ч. л.;

кефир — 1 стакан;

ванилин или ванильный сахар — по вкусу;

мука — 1 стакан;

растительное масло — 3 ст. л.

Для крема:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 100 г;

кукурузный крахмал — 50 г;

теплое молоко — 500 мл;

ванилин или ванильный сахар — по вкусу;

сметана 20% — 100 г.

Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Для теста смешать яйца, соль, сахар, соду, растворенную в кефире, ванилин, муку и растительное масло. Перелить тесто в форму, застеленную пергаментом, и выпекать примерно 25 минут при 180 °C. Остывший корж разрезать на три части. Для крема смешать яйцо, сахар и крахмал, постепенно влить теплое молоко и варить до загустения. Остудить, после чего смешать со сметаной и ванилином. Смазать кремом все коржи, а также верх и бока торта. По желанию украсить орехами, вафельной крошкой или шоколадом. Дать десерту постоять 20–30 минут, после чего подавать к столу.

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