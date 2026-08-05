Торт Секунда по простому рецепту: нежный десерт без сложных коржей

Рецепт торта "Секунда" за 25 минут: понадобятся 3 яйца и 500 мл молока
Если хочется быстро приготовить домашний торт без лишних хлопот, этот рецепт станет настоящей находкой. Простое тесто, нежный крем и минимум времени — уже совсем скоро на столе появится десерт, который прекрасно подойдет и к семейному чаепитию, и к праздничному столу.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 1 стакан;
- сода — 1 ч. л.;
- кефир — 1 стакан;
- ванилин или ванильный сахар — по вкусу;
- мука — 1 стакан;
- растительное масло — 3 ст. л.
Для крема:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 100 г;
- кукурузный крахмал — 50 г;
- теплое молоко — 500 мл;
- ванилин или ванильный сахар — по вкусу;
- сметана 20% — 100 г.
Способ приготовления
- Для теста смешать яйца, соль, сахар, соду, растворенную в кефире, ванилин, муку и растительное масло.
- Перелить тесто в форму, застеленную пергаментом, и выпекать примерно 25 минут при 180 °C. Остывший корж разрезать на три части.
- Для крема смешать яйцо, сахар и крахмал, постепенно влить теплое молоко и варить до загустения.
- Остудить, после чего смешать со сметаной и ванилином.
- Смазать кремом все коржи, а также верх и бока торта.
- По желанию украсить орехами, вафельной крошкой или шоколадом.
- Дать десерту постоять 20–30 минут, после чего подавать к столу.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.