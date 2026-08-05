Рецепт торта "Секунда" за 25 хвилин: знадобиться 3 яйця та 500 мл. молока

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо хочеться швидко приготувати домашній торт без зайвих клопотів, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Просте тісто, ніжний крем і мінімум часу — вже зовсім скоро на столі буде десерт, який чудово підійде і до сімейного чаювання, і до святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 1 склянка;

сода — 1 ч. л.;

кефір — 1 склянка;

ванілін або ванільний цукор — до смаку;

борошно — 1 склянка;

олія — 3 ст. л.

Для крему:

яйце — 1 шт.;

цукор — 100 г;

кукурудзяний крохмаль — 50 г;

тепле молоко — 500 мл;

ванілін або ванільний цукор — до смаку;

сметана 20% — 100 г.

Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Для тіста змішати яйця, сіль, цукор, соду, розчинену в кефірі, ванілін, борошно та олію. Перелити тісто у форму, застелену пергаментом, і випікати приблизно 25 хвилин при 180 °C. Остиглий корж розрізати на три частини. Для крему змішати яйце, цукор і крохмаль, поступово влити тепле молоко та варити до загустіння. Охолодити, після чого змішати зі сметаною та ваніліном. Змастити кремом усі коржі, а також верх і боки торта. За бажанням прикрасити горіхами, вафельною крихтою або шоколадом. Дати десерту постояти 20–30 хвилин, після чого подавати до столу.

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