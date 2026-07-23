Рецепт з кабачків на вечерю за 30 хвилин: солона запіканка

Кабачкова маса. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Молодий кабачок, ніжний сир і свіжа зелень створюють ідеальне поєднання для легкої домашньої вечері. Така запіканка готується без борошна, виходить соковитою всередині та має апетитну золотисту скоринку зверху.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт. (приблизно 350 г);

кисломолочний сир — 250 г;

яйця — 3 шт.;

часник — 3 зубчики;

кріп і петрушка — кілька гілочок;

сіль — до смаку;

чорний перець — дрібка;

олія — для форми.

Кабачкова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок нарізати невеликими кубиками. Молодий овоч можна використовувати разом зі шкіркою. Яйця збити із сіллю та перцем. Додати кисломолочний сир і добре перемішати до однорідності. Додати подрібнений часник, зелень і кабачки. Перемішати — борошно чи манка для цієї запіканки не потрібні. Форму змастити олією, викласти кабачкову масу та розрівняти. Випікати у розігрітій до 190 ºC духовці приблизно 40–45 хвилин до золотистої скоринки. Готову запіканку залишити на 10 хвилин, після чого нарізати та подавати зі сметаною або натуральним йогуртом. Вона смачна як теплою, так і охолодженою.

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