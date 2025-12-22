Рецепти без мʼяса — 4 бюджетні салати за копійки з фото

Салати в тарілках. Фото: smachnenke.com.ua

Салати без м’яса можуть бути не лише простими, а й по-справжньому смачними та різноманітними. У цій добірці зібрані чотири бюджетні рецепти, які легко приготувати з доступних продуктів, не витрачаючи багато часу та коштів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Салат з цвітної капусти з грибами та горіхами

Вам знадобиться:

цвітна капуста — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

шампіньйони — 200 г;

сметана — 150 г;

волоські горіхи — 70 г;

часник — 1 зубчик;

сіль — до свого смаку;

чорний перець — до свого смаку;

олія — для смаження;

вершкове масло — для смаження.

Спосіб приготування

Цвітну капусту розібрати на суцвіття, відварити у підсоленій воді протягом 5 хвилин, відкинути на друшляк і дати стекти. Цибулю нарізати дрібним кубиком, моркву натерти на великій тертці.

Салат з цвітної капусти з грибами та горіхами. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити овочі на суміші олії та вершкового масла до м’якості. Додати нарізані гриби, накрити кришкою та готувати ще кілька хвилин до випаровування рідини. Додати відварену капусту, сметану, подрібнені горіхи та часник. Посолити, поперчити та перемішати.

Буряковий салат з квасолею та маринованими огірками

Вам знадобиться:

буряк відварний — 2 шт.;

мариновані огірки — 3 шт.;

консервована червона квасоля — 200 г;

часник — 2 зубчики;

листя салату айсберг — кілька листків;

оливкова олія — 30 мл.;

соєвий соус — 30 мл.;

лимонний сік — 15 мл.;

сіль — до свого смаку;

чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Буряк нарізати тонкою соломкою або натерти на великій тертці. Огірки подрібнити, квасолю промити та дати стекти. Листя салату порвати руками.

Буряковий салат з квасолею та маринованими огірками. Фото: smachnenke.com.ua

З’єднати всі інгредієнти в мисці, додати подрібнений часник. Заправити оливковою олією, соєвим соусом та лимонним соком. Посолити, поперчити та акуратно перемішати.

Салат з крабовими паличками та домашньою заправкою

Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

яйця — 2 шт.;

сир твердий — 100 г;

помідор — 1 шт.;

консервована кукурудза — 200 г;

листя салату айсберг — до свого смаку.

Для заправки:

рослинна олія — 100 мл.;

молоко — 50 мл.;

діжонська гірчиця — 15 г;

лимонний сік — 15 мл.;

агавовий сироп — 15 мл.;

часник — до свого смаку;

сіль — до свого смаку;

чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, охолодити та нарізати кубиком. Крабові палички, сир і помідор нарізати однаковими шматочками. Листя салату порвати руками.

Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки з’єднати всі інгредієнти та збити блендером до кремової консистенції. Поєднати складники салату, додати кукурудзу, заправити та ретельно перемішати.

Овочевий салат з фетою та оливками

Вам знадобиться:

помідор — 1 шт.;

огірки — 2 шт.;

червоний солодкий перець — 1 шт.;

червона цибуля — 0,5 шт.;

оливки — 150 г;

сир фета — 200 г;

листя салату айсберг — до свого смаку;

оливкова олія — до свого смаку;

сіль — до свого смаку;

чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Овочі нарізати великими шматочками, цибулю нарізати тонкими півкільцями. Фету нарізати кубиками.

Овочевий салат з фетою та оливками. Фото: smachnenke.com.ua

Поєднати всі інгредієнти в салатнику, додати оливки та листя салату. Заправити оливковою олією, посолити, поперчити та перемішати.

