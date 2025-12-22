Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рецепты без мяса — 4 салата "за копейки", бюджетные и вкусные

Рецепты без мяса — 4 салата "за копейки", бюджетные и вкусные

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 12:04
Рецепты без мяса — 4 бюджетных салата за копейки с фото
Салаты в тарелках. Фото: smachnenke.com.ua

Салаты без мяса могут быть не только простыми, но и по-настоящему вкусными и разнообразными. В этой подборке собраны четыре бюджетных рецепта, которые легко приготовить из доступных продуктов, не тратя много времени и средств.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Салат из цветной капусты с грибами и орехами

Вам понадобится:

  • цветная капуста — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • шампиньоны — 200 г;
  • сметана — 150 г;
  • грецкие орехи — 70 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный перец — по своему вкусу;
  • масло — для жарки;
  • сливочное масло — для жарки.

Способ приготовления

Цветную капусту разобрать на соцветия, отварить в подсоленной воде в течение 5 минут, откинуть на дуршлаг и дать стечь. Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на крупной терке.

салат з цвітною капустою та грибами
Салат из цветной капусты с грибами и орехами. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить овощи на смеси растительного и сливочного масла до мягкости. Добавить нарезанные грибы, накрыть крышкой и готовить еще несколько минут до испарения жидкости. Добавить отваренную капусту, сметану, измельченные орехи и чеснок. Посолить, поперчить и перемешать.

Свекольный салат с фасолью и маринованными огурцами.

Вам понадобится:

  • свекла отварная — 2 шт.;
  • маринованные огурцы — 3 шт.;
  • консервированная красная фасоль — 200 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • листья салата айсберг — несколько листьев;
  • оливковое масло — 30 мл.;
  • соевый соус — 30 мл.;
  • лимонный сок — 15 мл.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Свеклу нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке. Огурцы измельчить, фасоль промыть и дать стечь. Листья салата порвать руками.

рецепт салату з буряком
Свекольный салат с фасолью и маринованными огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить все ингредиенты в миске, добавить измельченный чеснок. Заправить оливковым маслом, соевым соусом и лимонным соком. Посолить, поперчить и аккуратно перемешать.

Салат с крабовыми палочками и домашней заправкой

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • консервированная кукуруза — 200 г;
  • листья салата айсберг — по своему вкусу.

Для заправки:

  • растительное масло — 100 мл.;
  • молоко — 50 мл.;
  • дижонская горчица — 15 г;
  • лимонный сок — 15 мл.;
  • агавовый сироп — 15 мл.;
  • чеснок — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, охладить и нарезать кубиком. Крабовые палочки, сыр и помидор нарезать одинаковыми кусочками. Листья салата порвать руками.

рецепт бюджетного салату
Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки соединить все ингредиенты и взбить блендером до кремовой консистенции. Соединить составляющие салата, добавить кукурузу, заправить и тщательно перемешать.

Овощной салат с фетой и оливками

Вам понадобится:

  • помидор — 1 шт.;
  • огурцы — 2 шт.;
  • красный сладкий перец — 1 шт.;
  • красный лук — 0,5 шт.;
  • оливки — 150 г;
  • сыр фета — 200 г;
  • листья салата айсберг — по своему вкусу;
  • оливковое масло — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Овощи нарезать крупными кусочками, лук нарезать тонкими полукольцами. Фету нарезать кубиками.

рецепт овочевого салату
Овощной салат с фетой и оливками. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить все ингредиенты в салатнике, добавить оливки и листья салата. Заправить оливковым маслом, посолить, поперчить и перемешать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт цветная капуста свекла закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации