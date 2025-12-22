Рецепты без мяса — 4 бюджетных салата за копейки с фото

Рецепты без мяса — 4 салата "за копейки", бюджетные и вкусные
Салаты без мяса могут быть не только простыми, но и по-настоящему вкусными и разнообразными. В этой подборке собраны четыре бюджетных рецепта, которые легко приготовить из доступных продуктов, не тратя много времени и средств.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Салат из цветной капусты с грибами и орехами
Вам понадобится:
- цветная капуста — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- шампиньоны — 200 г;
- сметана — 150 г;
- грецкие орехи — 70 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — по своему вкусу;
- черный перец — по своему вкусу;
- масло — для жарки;
- сливочное масло — для жарки.
Способ приготовления
Цветную капусту разобрать на соцветия, отварить в подсоленной воде в течение 5 минут, откинуть на дуршлаг и дать стечь. Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на крупной терке.
Обжарить овощи на смеси растительного и сливочного масла до мягкости. Добавить нарезанные грибы, накрыть крышкой и готовить еще несколько минут до испарения жидкости. Добавить отваренную капусту, сметану, измельченные орехи и чеснок. Посолить, поперчить и перемешать.
Свекольный салат с фасолью и маринованными огурцами.
Вам понадобится:
- свекла отварная — 2 шт.;
- маринованные огурцы — 3 шт.;
- консервированная красная фасоль — 200 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- листья салата айсберг — несколько листьев;
- оливковое масло — 30 мл.;
- соевый соус — 30 мл.;
- лимонный сок — 15 мл.;
- соль — по своему вкусу;
- черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Свеклу нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке. Огурцы измельчить, фасоль промыть и дать стечь. Листья салата порвать руками.
Соединить все ингредиенты в миске, добавить измельченный чеснок. Заправить оливковым маслом, соевым соусом и лимонным соком. Посолить, поперчить и аккуратно перемешать.
Салат с крабовыми палочками и домашней заправкой
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- помидор — 1 шт.;
- консервированная кукуруза — 200 г;
- листья салата айсберг — по своему вкусу.
Для заправки:
- растительное масло — 100 мл.;
- молоко — 50 мл.;
- дижонская горчица — 15 г;
- лимонный сок — 15 мл.;
- агавовый сироп — 15 мл.;
- чеснок — по своему вкусу;
- соль — по своему вкусу;
- черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Яйца отварить вкрутую, охладить и нарезать кубиком. Крабовые палочки, сыр и помидор нарезать одинаковыми кусочками. Листья салата порвать руками.
Для заправки соединить все ингредиенты и взбить блендером до кремовой консистенции. Соединить составляющие салата, добавить кукурузу, заправить и тщательно перемешать.
Овощной салат с фетой и оливками
Вам понадобится:
- помидор — 1 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- красный сладкий перец — 1 шт.;
- красный лук — 0,5 шт.;
- оливки — 150 г;
- сыр фета — 200 г;
- листья салата айсберг — по своему вкусу;
- оливковое масло — по своему вкусу;
- соль — по своему вкусу;
- черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Овощи нарезать крупными кусочками, лук нарезать тонкими полукольцами. Фету нарезать кубиками.
Соединить все ингредиенты в салатнике, добавить оливки и листья салата. Заправить оливковым маслом, посолить, поперчить и перемешать.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!