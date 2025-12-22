Рецепты без мяса — 4 бюджетных салата за копейки с фото

Салаты в тарелках. Фото: smachnenke.com.ua

Салаты без мяса могут быть не только простыми, но и по-настоящему вкусными и разнообразными. В этой подборке собраны четыре бюджетных рецепта, которые легко приготовить из доступных продуктов, не тратя много времени и средств.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Салат из цветной капусты с грибами и орехами

Вам понадобится:

цветная капуста — 300 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

шампиньоны — 200 г;

сметана — 150 г;

грецкие орехи — 70 г;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по своему вкусу;

черный перец — по своему вкусу;

масло — для жарки;

сливочное масло — для жарки.

Способ приготовления

Цветную капусту разобрать на соцветия, отварить в подсоленной воде в течение 5 минут, откинуть на дуршлаг и дать стечь. Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на крупной терке.

Салат из цветной капусты с грибами и орехами. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить овощи на смеси растительного и сливочного масла до мягкости. Добавить нарезанные грибы, накрыть крышкой и готовить еще несколько минут до испарения жидкости. Добавить отваренную капусту, сметану, измельченные орехи и чеснок. Посолить, поперчить и перемешать.

Свекольный салат с фасолью и маринованными огурцами.

Вам понадобится:

свекла отварная — 2 шт.;

маринованные огурцы — 3 шт.;

консервированная красная фасоль — 200 г;

чеснок — 2 зубчика;

листья салата айсберг — несколько листьев;

оливковое масло — 30 мл.;

соевый соус — 30 мл.;

лимонный сок — 15 мл.;

соль — по своему вкусу;

черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Свеклу нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке. Огурцы измельчить, фасоль промыть и дать стечь. Листья салата порвать руками.

Свекольный салат с фасолью и маринованными огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить все ингредиенты в миске, добавить измельченный чеснок. Заправить оливковым маслом, соевым соусом и лимонным соком. Посолить, поперчить и аккуратно перемешать.

Салат с крабовыми палочками и домашней заправкой

Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

яйца — 2 шт.;

сыр твердый — 100 г;

помидор — 1 шт.;

консервированная кукуруза — 200 г;

листья салата айсберг — по своему вкусу.

Для заправки:

растительное масло — 100 мл.;

молоко — 50 мл.;

дижонская горчица — 15 г;

лимонный сок — 15 мл.;

агавовый сироп — 15 мл.;

чеснок — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу;

черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, охладить и нарезать кубиком. Крабовые палочки, сыр и помидор нарезать одинаковыми кусочками. Листья салата порвать руками.

Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки соединить все ингредиенты и взбить блендером до кремовой консистенции. Соединить составляющие салата, добавить кукурузу, заправить и тщательно перемешать.

Овощной салат с фетой и оливками

Вам понадобится:

помидор — 1 шт.;

огурцы — 2 шт.;

красный сладкий перец — 1 шт.;

красный лук — 0,5 шт.;

оливки — 150 г;

сыр фета — 200 г;

листья салата айсберг — по своему вкусу;

оливковое масло — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу;

черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Овощи нарезать крупными кусочками, лук нарезать тонкими полукольцами. Фету нарезать кубиками.

Овощной салат с фетой и оливками. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить все ингредиенты в салатнике, добавить оливки и листья салата. Заправить оливковым маслом, посолить, поперчить и перемешать.

