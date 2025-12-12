Новогодний салат Поцелуй — с курицей, черносливом и апельсином за 5 минут

Салат с курицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежный, ароматный и одновременно освежающий — этот салат "Поцелуй" точно удивит гостей. Необычное сочетание курицы, сыра, чернослива и сочного апельсина создает идеальный баланс сладости и солености. Готовится всего за несколько минут, а выглядит как блюдо из ресторанного меню.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриное филе — 350 г;

твердый сыр — 150 г;

чернослив — 100 г;

грецкие орехи — 80 г;

апельсин — 1 шт. (примерно 250 г мякоти);

майонез — 200 г;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе залить холодной водой, поставить на плиту и довести до кипения. Добавить соль, черный перец горошком и лавровый лист. Варить под крышкой на минимальном огне около тридцати минут, после чего оставить мясо в бульоне до полного остывания — так оно останется нежным и сочным.

Куриное филе. Фото: smakuiemo.com.ua

Чернослив залить горячей водой, оставить на несколько минут, затем обсушить и мелко нарезать. Орехи немного поджарить на сухой сковородке, чтобы они стали ароматными. Апельсин очистить от кожуры и белой пленки, нарезать небольшими кубиками. Сыр натереть на мелкой терке.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске соединить курицу, сыр, чернослив, орехи и апельсин. Добавить майонез, слегка подсолить и осторожно перемешать, чтобы кусочки апельсина не разломались. Поставить салат в холодильник на двадцать минут. Перед подачей украсить орехами или цедрой апельсина.

