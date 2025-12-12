Видео
Україна
Видео

Салат за 5 минут — не поверите, что такое сочетание возможно

Салат за 5 минут — не поверите, что такое сочетание возможно

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 12:04
Новогодний салат Поцелуй — с курицей, черносливом и апельсином за 5 минут
Салат с курицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежный, ароматный и одновременно освежающий — этот салат "Поцелуй" точно удивит гостей. Необычное сочетание курицы, сыра, чернослива и сочного апельсина создает идеальный баланс сладости и солености. Готовится всего за несколько минут, а выглядит как блюдо из ресторанного меню.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 350 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • чернослив — 100 г;
  • грецкие орехи — 80 г;
  • апельсин — 1 шт. (примерно 250 г мякоти);
  • майонез — 200 г;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе залить холодной водой, поставить на плиту и довести до кипения. Добавить соль, черный перец горошком и лавровый лист. Варить под крышкой на минимальном огне около тридцати минут, после чего оставить мясо в бульоне до полного остывания — так оно останется нежным и сочным.

новорічний салат з куркою
Куриное филе. Фото: smakuiemo.com.ua

Чернослив залить горячей водой, оставить на несколько минут, затем обсушить и мелко нарезать. Орехи немного поджарить на сухой сковородке, чтобы они стали ароматными. Апельсин очистить от кожуры и белой пленки, нарезать небольшими кубиками. Сыр натереть на мелкой терке.

салат з куркою та чорносливом
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске соединить курицу, сыр, чернослив, орехи и апельсин. Добавить майонез, слегка подсолить и осторожно перемешать, чтобы кусочки апельсина не разломались. Поставить салат в холодильник на двадцать минут. Перед подачей украсить орехами или цедрой апельсина.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт курица чернослив закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
