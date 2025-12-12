Новогодний салат Поцелуй — с курицей, черносливом и апельсином за 5 минут

Салат за 5 минут — не поверите, что такое сочетание возможно
Нежный, ароматный и одновременно освежающий — этот салат "Поцелуй" точно удивит гостей. Необычное сочетание курицы, сыра, чернослива и сочного апельсина создает идеальный баланс сладости и солености. Готовится всего за несколько минут, а выглядит как блюдо из ресторанного меню.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриное филе — 350 г;
- твердый сыр — 150 г;
- чернослив — 100 г;
- грецкие орехи — 80 г;
- апельсин — 1 шт. (примерно 250 г мякоти);
- майонез — 200 г;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Куриное филе залить холодной водой, поставить на плиту и довести до кипения. Добавить соль, черный перец горошком и лавровый лист. Варить под крышкой на минимальном огне около тридцати минут, после чего оставить мясо в бульоне до полного остывания — так оно останется нежным и сочным.
Чернослив залить горячей водой, оставить на несколько минут, затем обсушить и мелко нарезать. Орехи немного поджарить на сухой сковородке, чтобы они стали ароматными. Апельсин очистить от кожуры и белой пленки, нарезать небольшими кубиками. Сыр натереть на мелкой терке.
В глубокой миске соединить курицу, сыр, чернослив, орехи и апельсин. Добавить майонез, слегка подсолить и осторожно перемешать, чтобы кусочки апельсина не разломались. Поставить салат в холодильник на двадцать минут. Перед подачей украсить орехами или цедрой апельсина.
