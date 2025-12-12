Новорічний салат Поцілунок — з куркою, чорносливом і апельсином за 5 хвилин

Салат за 5 хвилин — не повірите, що таке поєднання можливе
Ніжний, ароматний і водночас освіжаючий — цей салат "Поцілунок" точно здивує гостей. Незвичне поєднання курки, сиру, чорносливу та соковитого апельсина створює ідеальний баланс солодкості й солоності. Готується всього за кілька хвилин, а виглядає як страва з ресторанного меню.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 350 г;
- твердий сир — 150 г;
- чорнослив — 100 г;
- волоські горіхи — 80 г;
- апельсин — 1 шт. (приблизно 250 г м’якоті);
- майонез — 200 г;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Куряче філе залити холодною водою, поставити на плиту й довести до кипіння. Додати сіль, чорний перець горошком і лавровий лист. Варити під кришкою на мінімальному вогні близько тридцяти хвилин, після чого залишити м’ясо у бульйоні до повного охолодження — так воно залишиться ніжним і соковитим.
Чорнослив залити гарячою водою, залишити на кілька хвилин, потім обсушити й дрібно нарізати. Горіхи трохи підсмажити на сухій сковорідці, щоб вони стали ароматними. Апельсин очистити від шкірки та білої плівки, нарізати невеликими кубиками. Сир натерти на дрібній тертці.
У глибокій мисці з’єднати курку, сир, чорнослив, горіхи та апельсин. Додати майонез, злегка підсолити й обережно перемішати, щоб шматочки апельсина не розламалися. Поставити салат у холодильник на двадцять хвилин. Перед подачею прикрасити горіхами або цедрою апельсина.
