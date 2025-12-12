Новорічний салат Поцілунок — з куркою, чорносливом і апельсином за 5 хвилин

Салат з куркою. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжний, ароматний і водночас освіжаючий — цей салат "Поцілунок" точно здивує гостей. Незвичне поєднання курки, сиру, чорносливу та соковитого апельсина створює ідеальний баланс солодкості й солоності. Готується всього за кілька хвилин, а виглядає як страва з ресторанного меню.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряче філе — 350 г;

твердий сир — 150 г;

чорнослив — 100 г;

волоські горіхи — 80 г;

апельсин — 1 шт. (приблизно 250 г м’якоті);

майонез — 200 г;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Куряче філе залити холодною водою, поставити на плиту й довести до кипіння. Додати сіль, чорний перець горошком і лавровий лист. Варити під кришкою на мінімальному вогні близько тридцяти хвилин, після чого залишити м’ясо у бульйоні до повного охолодження — так воно залишиться ніжним і соковитим.

Куряче філе. Фото: smakuiemo.com.ua

Чорнослив залити гарячою водою, залишити на кілька хвилин, потім обсушити й дрібно нарізати. Горіхи трохи підсмажити на сухій сковорідці, щоб вони стали ароматними. Апельсин очистити від шкірки та білої плівки, нарізати невеликими кубиками. Сир натерти на дрібній тертці.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці з’єднати курку, сир, чорнослив, горіхи та апельсин. Додати майонез, злегка підсолити й обережно перемішати, щоб шматочки апельсина не розламалися. Поставити салат у холодильник на двадцять хвилин. Перед подачею прикрасити горіхами або цедрою апельсина.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.