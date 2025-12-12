Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат за 5 хвилин — не повірите, що таке поєднання можливе

Салат за 5 хвилин — не повірите, що таке поєднання можливе

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 12:04
Новорічний салат Поцілунок — з куркою, чорносливом і апельсином за 5 хвилин
Салат з куркою. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжний, ароматний і водночас освіжаючий — цей салат "Поцілунок" точно здивує гостей. Незвичне поєднання курки, сиру, чорносливу та соковитого апельсина створює ідеальний баланс солодкості й солоності. Готується всього за кілька хвилин, а виглядає як страва з ресторанного меню.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 350 г;
  • твердий сир — 150 г;
  • чорнослив — 100 г;
  • волоські горіхи — 80 г;
  • апельсин — 1 шт. (приблизно 250 г м’якоті);
  • майонез — 200 г;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Куряче філе залити холодною водою, поставити на плиту й довести до кипіння. Додати сіль, чорний перець горошком і лавровий лист. Варити під кришкою на мінімальному вогні близько тридцяти хвилин, після чого залишити м’ясо у бульйоні до повного охолодження — так воно залишиться ніжним і соковитим.

новорічний салат з куркою
Куряче філе. Фото: smakuiemo.com.ua

Чорнослив залити гарячою водою, залишити на кілька хвилин, потім обсушити й дрібно нарізати. Горіхи трохи підсмажити на сухій сковорідці, щоб вони стали ароматними. Апельсин очистити від шкірки та білої плівки, нарізати невеликими кубиками. Сир натерти на дрібній тертці.

салат з куркою та чорносливом
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці з’єднати курку, сир, чорнослив, горіхи та апельсин. Додати майонез, злегка підсолити й обережно перемішати, щоб шматочки апельсина не розламалися. Поставити салат у холодильник на двадцять хвилин. Перед подачею прикрасити горіхами або цедрою апельсина. 

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт курка чорнослив закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації