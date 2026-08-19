2 кг томатов + чили: пикантная аджика, которой всегда не хватает
Домашняя острая аджика — одна из тех заготовок, которые зимой заканчиваются особенно быстро. Спелые помидоры, сладкий перец, чили и чеснок создают густой ароматный соус с приятной остротой. Такая аджика прекрасно подойдет к мясу, картофелю или просто со свежим хлебом.
Рецепт опубликовал LVIV.MEDIA, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 2 кг;
- болгарский перец — 1 кг;
- перец чили — 200 г;
- чеснок — 200 г;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 100 г;
- уксус 9% — 100 мл;
- растительное масло — 100 мл.
Количество чили можно регулировать по своему вкусу. Если хочется менее острой аджики, часть жгучего перца стоит заменить сладким.
Способ приготовления
- Помидоры и перец тщательно вымыть.
- Болгарский перец очистить от плодоножек и семян. В чили семена можно оставить для более выраженной остроты или удалить.
- Помидоры, сладкий перец и чили пропустить через мясорубку. По желанию овощи можно измельчить блендером — тогда аджика получится более однородной текстуры.
- Овощную массу перелить в большую кастрюлю с толстым дном. Добавить соль, сахар и масло, хорошо перемешать.
- Довести до кипения, убавить огонь и варить примерно 40-50 минут. Периодически помешивать, чтобы масса не пригорела.
- Чеснок очистить и измельчить.
- Когда аджика заметно загустеет, добавить чеснок к овощам, перемешать и проварить еще несколько минут.
- В конце влить 9% уксус, хорошо перемешать и снять кастрюлю с огня.
- Горячую аджику сразу разлить в подготовленные стерилизованные банки и плотно закрыть стерилизованными крышками.
- Банки перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
- После этого перенести заготовку в прохладное темное место.
Готовая аджика из помидоров и чили получается густой, ароматной и пикантной.
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