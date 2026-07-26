Аджика с помидорами и кабачками: такой заготовки даже 20 банок будет мало

Аджика с помидорами и кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Эта аджика с кабачками получается настолько вкусной, что одной порции точно не хватит. Нежные кабачки, сочные помидоры, сладкий перец и чеснок создают насыщенный вкус, а количество острого перца можно легко регулировать по своему вкусу.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 3 кг;

помидоры — 1,5 кг;

морковь — 500 г;

сладкий перец — 500 г;

томатная паста — 150 г;

чеснок — 2 головки;

острый перец — 2–10 шт.;

сахар — 150 г;

соль — 2–3 ст. л.;

растительное масло — 200 мл.;

уксус 9% — 150 мл.

Аджика с кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Кабачки, помидоры, морковь и перец вымыть и подготовить. Кабачки нарезать кусочками и измельчить через мясорубку или блендер. Так же измельчить морковь и сладкий перец. Помидоры измельчить отдельно и переложить все овощи в большую кастрюлю. Добавить часть растительного масла, довести смесь до кипения и варить примерно 30 минут, периодически помешивая. Чеснок и острый перец измельчить и добавить в овощную массу. Продолжить тушить ещё около 20 минут. Затем добавить томатную пасту, сахар, соль и оставшееся масло. Перемешать и готовить еще 15 минут. Добавить уксус, проварить аджику ещё 2 минуты и сразу разложить горячей по стерилизованным банкам. Закрутить крышками, перевернуть и оставить до полного остывания. Готовая аджика получается густой, ароматной и с приятной остротой. Её можно подавать к мясу, картофелю или просто намазывать на хлеб.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.