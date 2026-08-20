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Ассорти на зиму "От тети Нади": огурцы и помидоры в одной банке

20 августа 2026 01:04
Ассорти на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Такое овощное ассорти удобно готовить на зиму, ведь в одной банке сразу есть и хрустящие огурцы, и ароматные помидоры. Маринад получается кисло-сладким, а специи придают заготовке насыщенный домашний вкус. Идеальная консервация на зиму.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • соль — 16 г;
  • сахар — 30 г;
  • горчица в зернах — 4 г;
  • уксусная эссенция 72% — 6 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • лук — 1 ст. л.;
  • укроп — 2 ст. л.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • гвоздика — 1 бутон;
  • огурцы — 300 г;
  • помидоры — 300 г.
Огурец и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы замочить в воде на 7 часов, затем хорошо промыть. Банки и крышки стерилизовать.
  2. На дно литровой банки выложить чеснок, лук, укроп, лавровый лист, гвоздику и горчицу.
  3. Огурцы обрезать с обеих сторон и заполнить ими половину банки.
  4. Помидоры проколоть зубочисткой и выложить сверху.
  5. Добавить соль и сахар, влить уксусную эссенцию и залить кипятком до горлышка банки.
  6. Накрыть крышкой и стерилизовать в кипящей воде 10 минут.
  7. Когда огурцы изменят цвет, банку достать и герметично закрутить.

Ассорти получается ароматным, кисло-сладким и насыщенным: огурцы остаются хрустящими, а помидоры хорошо пропитываются маринадом.

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