Ассорти на зиму "От тети Нади": огурцы и помидоры в одной банке
Такое овощное ассорти удобно готовить на зиму, ведь в одной банке сразу есть и хрустящие огурцы, и ароматные помидоры. Маринад получается кисло-сладким, а специи придают заготовке насыщенный домашний вкус. Идеальная консервация на зиму.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- соль — 16 г;
- сахар — 30 г;
- горчица в зернах — 4 г;
- уксусная эссенция 72% — 6 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- лук — 1 ст. л.;
- укроп — 2 ст. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- гвоздика — 1 бутон;
- огурцы — 300 г;
- помидоры — 300 г.
Способ приготовления
- Огурцы замочить в воде на 7 часов, затем хорошо промыть. Банки и крышки стерилизовать.
- На дно литровой банки выложить чеснок, лук, укроп, лавровый лист, гвоздику и горчицу.
- Огурцы обрезать с обеих сторон и заполнить ими половину банки.
- Помидоры проколоть зубочисткой и выложить сверху.
- Добавить соль и сахар, влить уксусную эссенцию и залить кипятком до горлышка банки.
- Накрыть крышкой и стерилизовать в кипящей воде 10 минут.
- Когда огурцы изменят цвет, банку достать и герметично закрутить.
Ассорти получается ароматным, кисло-сладким и насыщенным: огурцы остаются хрустящими, а помидоры хорошо пропитываются маринадом.
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