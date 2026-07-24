Баклажанная икра "по-семейному": рецепт на 30 минут к обеду или ужину

Баклажанная икра. Фото: кадр из видео.

Юлия Щербак Редактор

Домашняя баклажанная икра — одно из самых вкусных сезонных блюд, которое прекрасно подойдет для обеда, ужина или в качестве закуски. Благодаря медленному тушению овощи становятся нежными, сочными и насыщенными по вкусу, а на следующий день икра становится ещё ароматнее.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

баклажаны — 1,2 кг;

лук — 400 г;

морковь — 400 г;

сладкий перец — 400 г;

помидоры — 600 г;

чеснок — 50 г;

растительное масло — 80 мл;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — ⅓ ч. л.;

пластинки перца чили — ⅓ ч. л. или по вкусу.

Приготовление баклажанов. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кубиками, посолить и оставить на 20–30 минут, после чего слегка отжать. Лук, морковь, сладкий перец и очищенные от кожицы помидоры нарезать небольшими кусочками. На растительном масле обжарить лук, добавить морковь, затем перец и помидоры. После появления сока высыпать баклажаны. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне около 50 минут, периодически помешивая. В конце добавить измельченный чеснок, соль, черный перец и хлопья чили. Готовить еще 5 минут. Подавать баклажанную икру тёплой или охлаждённой. После ночи в холодильнике её вкус становится ещё более насыщенным.

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