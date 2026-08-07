Баклажаны в качестве закуски "Август" за 10 минут: попробуйте один раз и влюбитесь

Баклажаны на закуску. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Эту закуску лучше всего готовить в сезон баклажанов. Она получается пикантной, ароматной и сочной, а подавать её можно как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к мясу, картофелю или другим гарнирам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

баклажаны — 3–4 шт.;

сладкий перец — 1–2 шт.;

петрушка — 1 пучок;

чеснок — 4–5 зубчиков;

острый перец — по желанию;

соль — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для заправки:

оливковое масло — 3 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

яблочный или обычный уксус — 1–2 ст. л.

Баклажаны с перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Баклажаны очистить, нарезать кусочками, посолить, залить холодной водой и оставить на 10 минут. Затем обсушить и обжарить на растительном масле до мягкости и появления золотистой корочки. Перец нарезать полосками и обжарить на той же сковороде, чтобы он стал мягким, но остался немного хрустящим. Смешать баклажаны и перец, добавить измельченную петрушку, чеснок и острый перец. Для заправки смешать оливковое масло, соевый соус и уксус, полить овощи и аккуратно перемешать. Оставить закуску на 30–60 минут для настаивания, после чего охладить. Лучше всего подавать её холодной.

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