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Блюдо №1 из кабачков: рецепт на лето для обеда или ужина

16 июля 2026 21:04
Рулетики из кабачков с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

В сезон кабачков всегда хочется попробовать что-то новое и вкусное. Эти нежные кабачковые рулетики готовятся из простых продуктов, а благодаря сливочному соусу и сочным помидорам получаются очень аппетитными. Подавать их можно как горячими, так и охлаждёнными — они одинаково вкусны.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт. (850 г);
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • мука — 4–5 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для соуса:

  • сливочный крем-сыр — 150 г;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • укроп — 1 пучок;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • помидоры — для начинки.
Соус и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки натереть на терке, хорошо отжать от лишней жидкости.
  2. Добавить мелко нарезанный лук, яйца, сметану, соль и перец.
  3. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать до однородной массы.
  4. Противень застелить пергаментом, ложкой выложить небольшие лепешки и выпекать в разогретой до 180 ºC духовке 25–30 минут.
  5. Для соуса смешать крем-сыр, сметану, измельченный укроп и чеснок.
  6. Готовые кабачковые лепешки смазать соусом, выложить мелко нарезанные помидоры и свернуть рулетиками.
  7. Подавать сразу или после недолгого охлаждения.
  8. Блюдо получается нежным, ароматным и идеально подходит для летнего меню.

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