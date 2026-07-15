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Это самые вкусные запеченные кабачки: удачный рецепт на лето

15 июля 2026 21:04
Кабачки с сыром. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Редактор

В сезон кабачков хочется готовить легкие, вкусные и простые блюда, которые понравятся всей семье. Этот рецепт как раз такой — кабачки запекаются без лишнего масла, остаются сочными, а панировка и сыр создают румяную корочку. А нежный соус с чесноком и зеленью делает вкус ещё более насыщенным.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • растительное масло — 2–3 ст. л.;
  • мука — 2–3 ст. л.;
  • панировочные сухари — 3–4 ст. л.;
  • твердый сыр — 100–150 г.

Для соуса:

  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — небольшой пучок.
Кабачки и панировочные сухари. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать ломтиками, добавить соль, перец и растительное масло, перемешать.
  2. Добавить муку и ещё раз хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт.
  3. Выложить кабачки на противень, посыпать панировочными сухарями и запекать при 180 °C примерно 30 минут.
  4. Тем временем приготовить соус: смешать сметану, майонез, измельчённый чеснок и зелень.
  5. Готовые кабачки смазать соусом, посыпать тёртым сыром и вернуть в духовку ещё на 2–3 минуты.
  6. Подавать горячими как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу или картофелю.

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