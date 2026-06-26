Как правильно заморозить клубнику на зиму: рецепт, позволяющий сохранить вкус лета

Свежая клубника. Фото: Freepik

Клубника может оставаться такой же ароматной и сочной даже спустя несколько месяцев после сезона, если правильно её заморозить. Есть несколько простых шагов, которые помогут сохранить форму ягод, их вкус и натуральный летний аромат без потери качества.

Рецепт опубликовал 24 канал, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

клубника.

Свежая клубника. Фото: Freepik

Способ приготовления

Чтобы сохранить клубнику на зиму максимально свежей по вкусу и аромату, важно правильно её заморозить. Для этого нужно отбирать только плотные, целые ягоды без повреждений. Клубнику быстро промыть под прохладной водой, после чего сразу же обсушить на бумажных полотенцах. Листочки лучше удалить уже после мытья, чтобы ягоды не впитывали лишнюю влагу. Затем разложить клубнику в один слой на подносе или доске, застеленной пергаментом или пленкой, и отправить в морозильную камеру на несколько часов. После полного замораживания пересыпать ягоды в пакеты или контейнеры, максимально удалив воздух.

Для десертов или каш можно заранее нарезать крупные ягоды пополам и заморозить аналогичным способом. Перезрелые плоды удобно превратить в пюре с небольшим количеством сахара и заморозить в формах или небольших емкостях. Хранить клубнику нужно в герметичной таре, чтобы избежать потери аромата и появления посторонних запахов.

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