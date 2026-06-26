Як правильно заморозити полуницю на зиму рецепт щоб зберегти смак літа

Цю полуницю потім можна сплутати зі свіжою: рецепт заморожування на зиму
Полуниця може залишатися такою ж ароматною і соковитою навіть через місяці після сезону, якщо заморозити її правильно. Є кілька простих кроків, які допоможуть зберегти форму ягід, їхній смак і натуральний літній аромат без втрати якості.
Рецепт опублікував 24 канал, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- полуниця.
Спосіб приготування
- Щоб зберегти полуницю на зиму максимально свіжою на смак і аромат, важливо правильно її заморозити.
- Для цього відбирати потрібно тільки щільні, цілі ягоди без пошкоджень.
- Полуницю швидко промити під прохолодною водою, після чого одразу обсушити на паперових рушниках.
- Листочки краще видаляти вже після миття, щоб ягоди не вбирали зайву вологу.
- Далі розкласти полуницю в один шар на таці або дошці, застеленій пергаментом чи плівкою, і відправити в морозильну камеру на кілька годин.
- Після повного підмерзання пересипати ягоди в пакети або контейнери, максимально видаливши повітря.
Для десертів або каш можна заздалегідь нарізати великі ягоди половинками і заморозити аналогічним способом. Перезрілі плоди зручно перетворити на пюре з невеликою кількістю цукру та заморозити у формах або невеликих ємностях. Зберігати полуницю потрібно герметично, щоб уникнути втрати аромату і появи сторонніх запахів.
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