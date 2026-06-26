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Головна Смак Цю полуницю потім можна сплутати зі свіжою: рецепт заморожування на зиму

Цю полуницю потім можна сплутати зі свіжою: рецепт заморожування на зиму

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 21:04
Як правильно заморозити полуницю на зиму рецепт щоб зберегти смак літа
Свіжа полуниця. Фото: Freepik

Полуниця може залишатися такою ж ароматною і соковитою навіть через місяці після сезону, якщо заморозити її правильно. Є кілька простих кроків, які допоможуть зберегти форму ягід, їхній смак і натуральний літній аромат без втрати якості.

Рецепт опублікував 24 канал, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • полуниця. 
рецепт полуниці на зиму
Свіжа полуниця. Фото: Freepik

Спосіб приготування

  1. Щоб зберегти полуницю на зиму максимально свіжою на смак і аромат, важливо правильно її заморозити.
  2. Для цього відбирати потрібно тільки щільні, цілі ягоди без пошкоджень.
  3. Полуницю швидко промити під прохолодною водою, після чого одразу обсушити на паперових рушниках.
  4. Листочки краще видаляти вже після миття, щоб ягоди не вбирали зайву вологу.
  5. Далі розкласти полуницю в один шар на таці або дошці, застеленій пергаментом чи плівкою, і відправити в морозильну камеру на кілька годин.
  6. Після повного підмерзання пересипати ягоди в пакети або контейнери, максимально видаливши повітря.

Для десертів або каш можна заздалегідь нарізати великі ягоди половинками і заморозити аналогічним способом. Перезрілі плоди зручно перетворити на пюре з невеликою кількістю цукру та заморозити у формах або невеликих ємностях. Зберігати полуницю потрібно герметично, щоб уникнути втрати аромату і появи сторонніх запахів.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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