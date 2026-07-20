Фаршированные кабачки с начинкой "по-турецки": рецепт на ужин за 30 минут
Если обычные фаршированные кабачки уже надоели, попробуйте этот вариант с двумя разными начинками. Кабачковые лодочки получаются сочными, ароматными и очень сытными, а запечённый сыр придает блюду особый вкус. Такой рецепт станет прекрасным украшением как повседневного, так и праздничного стола.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки среднего размера — 5 шт.;
- куриный или другой фарш — 700–800 г;
- шампиньоны — 400 г;
- лук — 1 крупная головка;
- помидоры — 3 шт.;
- твердый сыр или моцарелла — 250 г;
- сметана — 4 ст. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- сливочное масло — 20 г;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- паприка и другие специи — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачки разрезать пополам, удалить мякоть, оставив стенки толщиной примерно 1 см.
- Смазать кабачки растительным маслом, приправить и запекать 15–20 минут при 180 °C.
- Для начинки отдельно обжарить грибы с луком и мякотью кабачков, добавив сметану и специи.
- На другой сковороде приготовить фарш с луком, мякотью кабачков, сметаной и паприкой.
- Наполнить половину кабачков грибной начинкой, а остальные — мясной. Сверху выложить кружочки помидоров и посыпать тертым сыром.
- Запекать ещё 7–10 минут, пока сыр полностью не расплавится и не подрумянится. Подавать горячими.
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