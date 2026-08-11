Густое рагу на каждый день: готовьте, пока есть свежие овощи

Овощное рагу. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Это именно то блюдо, которое удобно готовить в конце лета, когда свежих овощей в избытке. Баклажаны придают нежность, перец — сладость, помидоры делают рагу сочным, а фасоль добавляет сытности. В результате получается ароматное домашнее рагу, которое вкусно и в горячем виде, и после остывания.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

баклажаны — 1–2 шт.;

сладкий перец — 2 шт.;

помидоры — 2–3 шт.;

стручковая фасоль — 400 г;

лук — 1 шт.;

паприка — по вкусу;

итальянские травы — по вкусу;

соль и черный перец — по вкусу.

Фасоль и овощи. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кубиками, лук — небольшими кусочками, а сладкий перец — полосками. В кастрюле или глубокой сковороде обжарить лук до мягкости. Добавить баклажаны и перец, перемешать и готовить несколько минут. Помидоры нарезать кусочками и добавить к овощам вместе со стручковой фасолью. Посолить, поперчить, добавить паприку и итальянские травы. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне примерно 20–25 минут, пока овощи не станут мягкими, а рагу — густым.

Подавать горячим в качестве самостоятельного блюда или гарнира.

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