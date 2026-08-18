Яблочный джем "Киви": недорогая заготовка с небольшой хитростью
Обычным яблочным вареньем уже никого не удивишь. А вот джем из яблок со вкусом киви — настоящая находка среди рецептов. Благодаря небольшой хитрости заготовка приобретает красивый зеленый оттенок, густую консистенцию и экзотический вкус.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша Ирина на странице bude_smachno_razom в Instagram, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- очищенные яблоки — 1 кг;
- вода — 50 мл;
- сахар — 300 г или по вкусу;
- сухое желе со вкусом киви — 1 пачка (это и есть наша маленькая хитрость).
Способ приготовления
- Яблоки помыть, очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками.
- Переложить в кастрюлю, добавить воду и варить на небольшом огне примерно 15-20 минут, пока яблоки не станут мягкими.
- Готовые яблоки измельчить погружным блендером до однородного пюре.
- По желанию массу можно дополнительно протереть через сито, тогда джем получится более нежным.
- Добавить сахар, перемешать и снова довести яблочную массу до кипения.
- Всыпать сухое желе со вкусом киви и тщательно перемешать, чтобы оно полностью растворилось.
- Проварить джем на слабом огне еще 5-10 минут, постоянно помешивая.
- Готовый джем разлить в чистые подготовленные банки и закрыть крышками.
После остывания он станет еще гуще и приобретет приятную желеобразную консистенцию.
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