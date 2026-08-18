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Яблочный джем "Киви": недорогая заготовка с небольшой хитростью

18 августа 2026 16:04
Яблочный джем со вкусом киви на зиму. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Редактор

Обычным яблочным вареньем уже никого не удивишь. А вот джем из яблок со вкусом киви — настоящая находка среди рецептов. Благодаря небольшой хитрости заготовка приобретает красивый зеленый оттенок, густую консистенцию и экзотический вкус.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Ирина на странице bude_smachno_razom в Instagram, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • очищенные яблоки — 1 кг;
  • вода — 50 мл;
  • сахар — 300 г или по вкусу;
  • сухое желе со вкусом киви — 1 пачка (это и есть наша маленькая хитрость).

 

Яблочный джем со вкусом киви на зиму. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яблоки помыть, очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками.
  2. Переложить в кастрюлю, добавить воду и варить на небольшом огне примерно 15-20 минут, пока яблоки не станут мягкими.
  3. Готовые яблоки измельчить погружным блендером до однородного пюре.
  4. По желанию массу можно дополнительно протереть через сито, тогда джем получится более нежным.
  5. Добавить сахар, перемешать и снова довести яблочную массу до кипения.
  6. Всыпать сухое желе со вкусом киви и тщательно перемешать, чтобы оно полностью растворилось.
  7. Проварить джем на слабом огне еще 5-10 минут, постоянно помешивая.
  8. Готовый джем разлить в чистые подготовленные банки и закрыть крышками.

После остывания он станет еще гуще и приобретет приятную желеобразную консистенцию.

 

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