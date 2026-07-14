Ua
Главная Вкус "Ягодный шедевр" за 5 минут без выпечки: смешать сметану и горсть ягод

"Ягодный шедевр" за 5 минут без выпечки: смешать сметану и горсть ягод

14 июля 2026 03:04
Торт "Ягодный шедевр". Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Летом особенно хочется десертов, которые освежают и не требуют долгого приготовления. Этот сметанный торт с малиной и черникой отличается нежной текстурой, приятной ягодной кислинкой и красивым внешним видом, причем без лишних усилий. Достаточно смешать несколько простых ингредиентов, охладить десерт — и можно подавать к чаю или на праздничный стол.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • малина — 400 г;
  • черника — 200 г;
  • сметана — 800 г;
  • сахар — 1 стакан;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • желатин — 30 г;
  • вода — 100 мл.
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Залить желатин холодной водой и оставить на 10 минут для набухания.
  2. Смешать сметану с сахаром и ванильным сахаром, оставить на несколько минут, чтобы сахар растворился.
  3. Набухший желатин нагреть на слабом огне до полного растворения, не доводя до кипения. Влить тонкой струйкой в сметанную массу и тщательно перемешать.
  4. Ягоды промыть и обсушить. Часть оставить для украшения, остальные добавить в сметанную смесь и аккуратно перемешать.
  5. Перелить десерт в форму, украсить сверху ягодами и поставить в холодильник на 3–4 часа до полного застывания.
  6. Готовый десерт аккуратно вынуть из формы, нарезать порционными кусочками и подавать охлажденным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.