"Янтарное" яблочное варенье это не просто рецепт, а золото: пошаговое приготовление

Яблочное варенье. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется сохранить вкус летних яблок до самой зимы, приготовьте это варенье. Благодаря правильному сиропу и бережному приготовлению яблочные дольки остаются целыми, прозрачными и приобретают красивый янтарный цвет.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яблоки — 800 г;

сахар — 300 г;

вода — 250 мл;

лимонная кислота — ¼ ч. л.

Яблочное варенье. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яблоки вымыть, очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать одинаковыми дольками толщиной примерно 5–6 мм. В кастрюле смешать воду и сахар, довести до кипения и приготовить сироп. Выложить в него яблоки и варить на слабом огне, периодически осторожно помешивая и снимая пену. За несколько минут до готовности добавить лимонную кислоту. Варить, пока сироп не станет густым, а яблочные дольки — прозрачными. Горячее варенье разложить по стерилизованным банкам, герметично закрыть крышками, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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