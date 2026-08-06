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"Янтарное" яблочное варенье это не просто рецепт, а золото: пошаговое приготовление

6 августа 2026 16:18
Яблочное варенье. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Если хочется сохранить вкус летних яблок до самой зимы, приготовьте это варенье. Благодаря правильному сиропу и бережному приготовлению яблочные дольки остаются целыми, прозрачными и приобретают красивый янтарный цвет.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яблоки — 800 г;
  • сахар — 300 г;
  • вода — 250 мл;
  • лимонная кислота — ¼ ч. л.
Яблочное варенье. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки вымыть, очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать одинаковыми дольками толщиной примерно 5–6 мм.
  2. В кастрюле смешать воду и сахар, довести до кипения и приготовить сироп.
  3. Выложить в него яблоки и варить на слабом огне, периодически осторожно помешивая и снимая пену.
  4. За несколько минут до готовности добавить лимонную кислоту.
  5. Варить, пока сироп не станет густым, а яблочные дольки — прозрачными.
  6. Горячее варенье разложить по стерилизованным банкам, герметично закрыть крышками, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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