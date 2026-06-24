Икра из кабачков без обжаривания и лишнего масла: рецепт на лето
24 июня 2026 12:14
Икра из кабачков. Фото: кадр из видео
В сезон кабачков стоит приготовить легкую овощную икру без лишнего жира и сложных кулинарных процессов. Благодаря тушению овощи сохраняют естественный вкус, а готовая закуска получается нежной, ароматной и очень аппетитной. Такой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто любит простые и полезные блюда.
Рецепт опубликован на канале YouTube Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 300 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- красный перец — 100 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- растительное масло — 1–2 ст. л.;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачок, морковь, лук и красный перец нарезать произвольными кусочками.
- Переложить овощи в кастрюлю или сотейник.
- Добавить томатную пасту, лавровый лист, соль и небольшое количество растительного масла.
- Тушить под крышкой до мягкости всех овощей.
- В конце добавить измельченный чеснок и черный молотый перец. Убрать лавровый лист.
- Измельчить овощную массу блендером до однородной консистенции. При необходимости отрегулировать вкус специями.
- Подавать охлажденной в качестве закуски или пасты для хлеба.
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